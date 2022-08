Servizi ridotti all'Ufficio postale di Montiano

Montiano: Il presidente della Pro Loco di Montiano Alessandro Loffredo ha raccolto le lamentele da parte di residenti e turisti relative al malfunzionamento dell'ufficio postale del paese che non è in grado di erogare i servizi essenziali di sportello quali prelievo, riscossione della pensione ed altro.



«Tale situazione - dice Loffredo - è in atto da settimane e perdura senza alcuna comunicazione ufficiale da parte di poste italiane; faccio presente che i cittadini che si rivolgono allo sportello, negli unici due giorni di apertura settimanale, sono ignari di tali limitazioni e sono costretti a subire i disagi di tali disservizi, nel caso di persone anziane poi, i disservizi determinano forti limitazioni dell'autonomia e libertà personale.

Sottolineo qualora ce ne fosse la necessità che questa condizione comporta oltre al danno materiale anche un danno di immagine alla comunità che vede la presenza nel proprio territorio di numerose aziende e durante il periodo estivo anche di numerosi turisti.

Per dovere di cronaca ricordo infine che l'unica filiale della banca è stata chiusa definitivamente in data 2020.

Chiedo pertanto, alla commissaria prefettizia del Comune di Magliano in Toscana, in qualità di presidente della Pro Loco, di procedere per quanto in suo potere al ripristino della condizione di normalità di funzionamento dell' ufficio postale di Montiano, oggetto in passato di numerose richieste di intervento rivolte all'amministrazione comunale che non sono mai state prese in considerazione.

Oltre al ripristino del funzionamento dei servizi di sportello, chiedo anche di aumentare i giorni di apertura da 2 ad almeno 4 giorni alla settimana, estesi a 6 durante il periodo estivo, chiedo inoltre di dotare lo sportello di un postamat di cui al momento risulta ancora sprovvisto».