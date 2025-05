Servizi estivi comunali per bambini a Cecina: domande online fino alle 12 del 29 maggio

Cecina: Sono aperte le domande per tutti i servizi estivi offerti dal Comune di Cecina rivolti ai bambini e alle bambine residenti sul territorio comunale, divisi in base alle età. Le domande, per tutti, scadono giovedì 29 maggio alle ore 12.

TENUTA INFANZIA

Per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni già iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia del territorio. Sarà attivato presso una delle scuole dell'Infanzia Statale presenti sul territorio comunale con l'utilizzo di personale esterno qualificato, per il mese di luglio e per il mese di agosto.

Gli iscritti verranno suddivisi in sezioni da 25 bambini ciascuno. L'orario del servizio sarà dalle 8 alle 14 compreso il servizio di refezione scolastica, dal lunedì al venerdì. Mese di luglio da martedì 1 luglio a giovedì 31 luglio, mese di agosto da venerdì 1 agosto a venerdì 29 agosto. Nel caso di numero di domande superiori ai posti disponibili sarà garantita, nei limiti del possibile, la frequenza di almeno un mese. E' prevista una quota mensile di € 50,00 + quota mensa €. 5,40. Sono previste riduzioni ed esenzioni dal pagamento in base all'Isee.

FANTASIA ESTATE

E' il progetto estivo della ludoteca comunale che si svolge su 7 settimane a tema dalle ore 8 alle 13. In caso di numero di domande superiori ai posti disponibili sarà attivato un servizio analogo con attività da svolgersi prevalentemente all'aria aperta del Parco San Francesco villaggio scolastico. E' rivolto ai bambini di età compresa tra 6 e 14 anni che hanno frequentato le scuole primarie e secondarie di primo grado nell'anno scolastico 2024-25.

Il periodo massimo di frequenza è determinato in 3 settimane. Nel caso di numero di domande superiori ai posti disponibili sarà comunque garantita a ciascun bambino la frequenza di una settimana. La quota di partecipazione da parte delle famiglie è di 30 euro riducibili su base Isee.

TENUTA NIDO

Per bambini dai 12 ai 36 mesi residenti a Cecina. Il servizio sarà attivato al nido comunale Pollicino dal lunedì al venerdì, nel mese di luglio e di agosto (ultimo giorno 29 agosto), dalle ore 8 alle 14 con servizio mensa.

Per le famiglie con Isee fino a 35.000,00: retta frequenza € 238,30 mensili comprensivo di quota presenza €. 4,04; per le famiglie con Isee superiore a 35.000,00 retta frequenza € 157,50 + quota presenza €. 4,04 La tariffa è unica a prescindere dai giorni e dagli orari di frequenza effettiva. In caso di domande superiori al numero dei posti disponibili si procederà con l'estrazione a sorte, garantendo, ove possibile, la frequenza ad almeno uno dei due mesi.

Tutte le domande devono essere inoltrate compilando i form online presenti sul sito istituzionale del Comune di Cecina.