Servizi Cri a Porto Santo Stefano

Nella sede di Via Baschieri a Porto Santo Stefano, ( Monte Argentario), della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento sono attivi alcuni servizi gratuiti ai cittadini.

Porto Santo Stefano: Vengono illustrati dalla delegata di area due socio assistenziale, Piera Casalini.

La segreteria del Comitato e dei donatori del sangue di Cri è aperta tutte le mattine dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì, anche per la prenotazione di trasporti ordinari con la stessa Cri; consegna pacchi aiuti alimentari alle Famiglie. Lo sportello informatico, gestito da una organizzazione specializzata in accordo con la Regione Toscana è aperto, gratuitamente e con accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13. E' possibile effettuare pratiche di speed, prenotazione esami del sangue e visite specialistiche, cambio medico di famiglia, altre utili informazioni sui servizi informatici e pubblici in generale. Collaborano a Santo Stefano con Cri Mauro Gabrielli, Baldino Rosi, Edoardo Ferrara.

Il segretariato sociale ( con gli uffici di patronato provinciali di Confartigianato coordinati da Massimo Sabatini ), è aperto il martedì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 17,30 sempre con accesso diretto, per pratiche di disoccupazione, pensione, ricongiungimento periodi assicurativi, infortuni.