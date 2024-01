Servizi bus: novità agli orari delle corse bus “per gli operai”: Variazioni in vigore da lunedì

Variazioni in vigore da lunedì 8 gennaio 2024 per la linea 49M

Grosseto: Da lunedì 8 gennaio 2024 la linea extraurbane 49M “degli operai” nell’area di Piombino prevederà delle modifiche di orari. Si tratta di anticipi nell’ordine di 5 minuti per portare gli operai alle acciaierie passando anche da Campiglia Marittima, accogliendo la necessità di coprire maggiormente quell’area con servizi anche verso altre tipologie di utenza.

La corsa giornaliera dalle ore 4.05 da Roccastrada per Scarlino Scalo anticiperà la partenza alle ore 4.00. La corsa giornaliera delle ore 4.57 da Scarlino Scalo per Follonica Amendola anticiperà la partenza alle ore 4.52. La corsa giornaliera delle 4.23 da Grosseto per Follonica Amendola anticiperà la partenza alle 4.18.

La corsa giornaliera delle 4.35 da Massa Marittima per Follonica Amendola anticiperà la partenza alle 4.30. La corsa giornaliera delle ore 5.05 da Follonica Amendola per Piombino anticiperà la partenza alle ore 5.00 e non transiterà più dalla strada geodetica ma dalla fermata Pratoranieri, raggiungendo Campiglia FS, tubificio Piombino e poi normale itinerario.

La corsa giornaliera delle 12.00 da Roccastrada per Scarlino Scalo anticiperà la partenza alle 11.55. La corsa giornaliera delle ore 12.57 da Scarlino Scalo per Follonica Amendola anticiperà la partenza alle ore 12.52. La corsa giornaliera delle ore 12.13 da Grosseto per Follonica Amendola anticiperà la partenza alle ore 12.08. La corsa giornaliera delle ore 12.35 da Massa M.ma per Follonica Amendola anticiperà la partenza alle ore 12.30.

La corsa giornaliera delle ore 13.05 da Follonica Amendola per Piombino anticiperà la partenza alle 13.00 e non transiterà più dalla strada geodetica ma dalla fermata Pratoranieri raggiungendo Campiglia FS, tubificio Piombino e poi normale itinerario.

La corsa giornaliera dalle ore 20.05 da Roccastrada per Scarlino Scalo anticiperà la partenza alle ore 20.00. La corsa giornaliera delle ore 20.57 da Scarlino Scalo per Follonica Amendola anticiperà la partenza alle ore 20.52. La corsa giornaliera delle ore 20.13 da Grosseto per Follonica Amendola anticiperà la partenza alle 20.08. La corsa giornaliera delle 20.35 da Massa Marittima per Follonica Amendola anticiperà la partenza alle ore 20.30. La corsa giornaliera delle 21.05 da Follonica Amendola per Piombino anticiperà la partenza alle ore 21.00 e non transiterà più dalla strada geodetica ma dalla fermata Pratoranieri, raggiungerà Campiglia FS, tubificio Piombino poi normale itinerario.

Le corse giornaliere da Piombino Porto per Follonica Amendola delle 6.20, 14.20 e 22.20 non transiteranno più dalla strada geodetica ma da tubificio Piombino raggiungeranno Campiglia FS, Pratoranieri normale itinerario. Per ulteriori informazioni Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito: www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di “at”, Twitter: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.