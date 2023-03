Serie tv: al via il corso con Mario Sesti

Grosseto: Ancora pochi posti per partecipare al laboratorio di critica dedicato alle serie tv organizzato da Clorofilla e CLAN. Domani, mercoledì 22 marzo dalle 16, presso la sala Pegaso della provincia di Grosseto, che ha concesso patrocinio e uso gratuito dello spazio, Mario Sesti racconterà il mondo legato alle serie televisive. Sesti, noto critico cinematografico, tra i fondatori della Festa del Cinema di Roma e autore della rubrica “Siamo serie” su Ansa, è stato anche direttore del Premio Monicelli e del Festival di Taormina oltre ad aver curato negli ultimi anni la programmazione di Cinema al MAXXI per la Fondazione Cinema per Roma.



Il ciclo di incontri, sei in totale, andrà ad indagare un fenomeno che ha avuto nel corso degli ultimi anni un notevole successo grazie anche alle piattaforme di streaming.

Ma quali saranno le serie di cui si parlerà? L’universo della serialità è vastissimo, si va dal successo del momento “Mare fuori” a cult come “La casa di carta”, dai thriller come l’islandese “Trapped” ai cartelli della droga raccontati in “Narcos”. Insomma Sesti – che non ha svelato quali saranno le tracce su cui si muoverà durante gli incontri – avrà sicuramente argomenti per entrare dentro le serie più acclamate e anche per raccontare lo spazio narrativo di quelle meno conosciute.





Gli incontri saranno articolati sulla visione e l’analisi, sull’approfondimento delle strutture, della messa in scena e degli stili di recitazione, dei modelli di genere e del lavoro di scrittura, delle relazioni e confronti con il cinema, che le forme della nuova serialità offrono oggi.

Gli altri appuntamenti, saranno a cadenza quindicinale (la durata degli incontri è di 2 ore e mezza circa): mercoledì 5 aprile, martedì 18 aprile, mercoledì 3 maggio, mercoledì 17 maggio, mercoledì 31 maggio.

Per chi fosse interessato a partecipare si può contattare il numero 3391201079 oppure inviare una mail a cinema@festambiente.it