Serie D: Vittoria rotonda dei torelli di mister Vitaliano Bonucelli contro il Cenaia

Grosseto: Vittoria rotonda dei torelli di mister Vitaliano Bonucelli contro il Cenaia. Risultato mai in bilico. Ottima prova di Marzielli che sblocca il risultato al 19'. Chiude la gara il rigore messo a segno da Riccobono al 80', che fissa il risultato finale sul 3-0 per il Grosseto.

Grosseto-Cenaia 3-0

Grosseto: Raffaelli, Bruni, Cretella, Schiaroli, Marzierli (31’st Carannante), Rinaldini, Riccobono (13’st Giustarini), Aprili (29’st Moscatelli), Bensaja, Saio (1’st Macchi), Arcuri (1’st Gianassi). Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Chilà, Giuliani, Presicci, Guadalupo.



Cenaia: Baroni, Rossi (13’st Zaccagnini), Signorini (24’st Quilici), Papini, Caciagli, Borselli, Bruzzi (24’st Macchia), Sanyang, Simonini (13’st Picchi), Manfredi, Pasquini. Allenatore: Macelloni. A disposizione: Perullo, Benassi, Malara, Di Bella, Di Giuseppe.



Reti: 19’ Marzierli, 28’ Schiaroli, 35’ Riccobono (rig.)



Arbitro: Manuel Marchetti (L’ Aquila) - Assistenti: Matteo D’Orazio (Teramo), Matteo Di Berardino (Teramo)



Ammoniti: Schiaroli, Sanyang - Note: angoli: 10-5 - recupero: 1’pt; 6’st - spettatori circa 1.200

Questa in sintesi la cronaca della gara:

2’ Papini cattura il possesso vagante e sprigiona la staffilata da fuori. Abbondantemente alta sopra la traversa di Raffaelli.



10’ Bensaja dialoga con Rinaldini che sposta il pallone, strappa centralmente e libera la sberla. Il bolide non inquadra lo specchio.



12’ Rinaldini apre il compasso a cercare Marzierli. Il centravanti si avvita di testa. A lato alla destra del portiere Baroni.



17’ Rinaldini smista su Cretella. Il capitano biancorosso sfonda sulla destra grazie ad un rimpallo su Caciagli e scarica fuori per Arcuri, il quale si aggiusta la sfera ed arma il sinistro. Conclusione sporcata che sorvola la traversa. Solo corner per il Grifone.



18’ Rischia il patatrac il Grosseto. Schiaroli in scivolata salva sulla linea un clamoroso retropassaggio di testa di Aprili destinato all’autorete. Il portiere Raffaelli era stato colto in controtempo.



19’ Il Grosseto passa in vantaggio capovolgendo velocemente il campo. Riccobono appoggia elegantemente di testa per la profondità di Marzierli, che taglia fuori la sbilanciata difesa del Cenaia, si presenta a tu per tu con il portiere Baroni e deposita il pallone in fondo al sacco con un colpo di biliardo.



29’ Raddoppio del Grosseto. Calcio d’angolo affilato disegnato da Riccobono. Sbuca Schiaroli in mezzo all’area. Il difensore centrale fa centro con uno stacco imperioso di testa.



30’ Occasionissima per il Cenaia. Caciagli calibra un corner sul palo lontano. Raffaelli è incerto in uscita. Signorini con lo specchio sguarnito svetta. Inzuccata che si spegne sul fondo.



35’ Il Grosseto scappa via sul 3-0. Riccobono nasconde con maestria il pallone a Pasquini ed il calciatore del Cenaia lo colpisce ingenuamente sul piede di appoggio. L’arbitro Marchetti assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Gianni Riccobono. Pallone da una parte e portiere dall’altra.



45’ Borselli cerca la sventola dal vertice destro dell’area. Pallone che passa largo alla sinistra di Raffaelli.



2’st Riccobono uncina il pallone e scambia nello stretto con Rinaldini. Il trequartista carica il destro. Bolide deviato che si impenna sopra la traversa.



8’st Manfredi viene incontro e combina con Borselli, che brucia Bruni nello spunto, penetra e sferra il diagonale. Tentativo da dimenticare da ottima posizione. Il pallone termina sul fondo.



17’st Macchi intercetta la sfera vagante sulla destra e scorge libero Cretella. Il capitano prepara la battuta e libera la stoccata. Conclusione sballata.



19’st Duetto di qualità tra Bensaja e Giustarini. Il neo entrato parte centralmente e cerca l’assistenza di Rinaldini, il quale accelera, si costruisce l’angolo di tiro e sgancia un siluro che passa di poco alto sopra la traversa difesa da Baroni. Altro angolo per il Grosseto. Sul tiro dalla bandierina seguente è molle l’inzuccata di Cretella.



23’st Grosseto vicino al poker. Cretella con il colpo sotto scavalca Baroni, ma arriva il salvataggio miracoloso sulla linea da parte di Signorini.



38’st Velleitaria la soluzione dalla distanza di Papini. Sfera ampiamente a lato.



40’st Galoppata sulla destra di Borselli, che sterza e propone un velenoso tiro-cross. Carannante con il brivido alza sopra la traversa.



44’st Staffilata di Macchi. Baroni si oppone e mette in angolo.



49’st Ci prova ancora Borselli. Conclusione con il corpo all’indietro che non crea grattacapi alla difesa del Grosseto.



50’st Giustarini anticipato di un soffio dall’uscita bassa con perfetta scelta di tempo del portiere ospite Baroni.



Foto di Noemy Lettieri - U.S. Grosseto 1912