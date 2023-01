Sport Serie D. Vittoria e tre punti importanti per l'Us Grosseto a Città di Castello 22 gennaio 2023

Redazione Grosseto: I torelli strappano tre punti importantissimi per la classifica con la vittoria esterna in quel di Città di Castello. I ragazzi di mister Liguori dopo una gara rocambolesca, con reti annullate e rigori sbagliati, segnano la rete della vittoria al 79' con Ferrante. Adesso la truppa di patron Giovanni Lamioni e del presidente Antonio Fiorini torna a sorridere. La classifica del campionato di serie D girone E:



