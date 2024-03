Serie D: Vittoria di misura dei torelli di mister Malotti sul Trestina per 2-1

Grosseto: Vittoria di misura dei torelli di mister Malotti. L'Us Grosseto allo "Zecchini", s'impone sul Trestina 2-1. A rete vanno Sabelli e Marzielli per i maremmani.





Questa in sintesi la cronaca della gara.

4’ Parabola di Rinaldini su calcio d’angolo. Cattiva lettura in uscita del portiere Fiorenza, che viene scavalcato. Sul secondo palo sbuca Cretella, che impatta in corsa e coglie il legno esterno. Il pallone finisce poi sul fondo.

4’ Prati perde un possesso sanguinoso, rischiando di lanciare involontariamente Belli. Il capitano del Trestina viene frenato da Aprili e dal ritorno dello stesso Prati. I due centrali del Grosseto rimediano, impedendo all’esterno mancino ospite di colpire verso lo specchio di Raffaelli.

9’ Grosseto in vantaggio. Premiato il forcing prolungato biancorosso. Bruni scava per Cretella, rimasto appostato in avanti in seguito ad un calcio di punizione. Il capitano del Grifone imbuca verso Marzierli, chiuso in maniera provvidenziale da Contucci. La sfera torna dalle parti di Cretella che tenta la bordata. La traiettoria viene respinta, schizzando in zona Sabelli, che, arrivando da dietro, ribadisce in rete da pochi passi. Quarta rete in campionato per Piergiorgio Sabelli.

11’ Azione insistita del Grosseto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Anticipo di Omohonria ai danni di Sabelli. Rinaldini alimenta la manovra scambiando con Cretella. Il centrocampista arma il sinistro. Staffilata sballata.

14’ Calcio di punizione tagliente di Rinaldini. Frustata di Marzierli, che prolunga in tuffo. Arcobaleno che termina largo alla destra di Fiorenza.

21’ Ancora Grosseto aggressivo. Riccobono combina con Rinaldini, che apre verso Bruni. Il terzino biancorosso propone il cross. Il portiere Fiorenza esce in maniera difettosa. Bruni irrompe nuovamente, ma svirgola la zampata. L’azione sfuma.

27’ Il Trestina pareggia. Lampo improvviso della formazione umbra. Conti disegna un tracciante profondo. Retroguardia del Grosseto mal posizionata. Cattiva lettura di Saio. Alle sue spalle sbuca Tascini, che si infila e fredda Raffaelli con un colpo di biliardo.

29’ Sfuriata immediata del Grosseto. Riccobono smista sulla sinistra per Rinaldini, che danza sul pallone, si aggiusta la conclusione e calcia a girare. A lato non di molto.

35’ Belli affonda sulla sinistra e apparecchia verso Marietti. Il centrocampista strappa sulla lunetta dell’area di rigore e libera il destro. Raffaelli inchioda il pallone a terra in due tempi.

37’ Il Grosseto torna in vantaggio. Manovra ariosa del Grifone. Rinaldini suggerisce per Cretella, che pilota il pallone verso l’area. Stacca Sabelli sottomisura. Il portiere Fiorenza respinge a mani aperte. La sfera rimane lì e ben appostato c’è Marzierli che schiaccia in rete di testa il suo dodicesimo goal in campionato.

38’ Conti innesca ancora Tascini, che si coordina e ci prova da posizione impossibile di controbalzo. Alle stelle.

44’ Riccobono con grande caparbietà insegue la sfera sulla destra. Il fantasista si appoggia verso Aprili che ha spazio davanti a sé. Il classe 2004 sprigiona un tiro-cross interessante. Il fendente scorre però direttamente a fondo campo.

45’ Concesso 1 minuto di recupero.

46’ Fine primo tempo.

1’st Il Grosseto riparte con una sostituzione. Macchi rileva Aprili.

5’st Secondo avvicendamento nel Grosseto. Davì prende il posto di Sabelli.

9’st Riccobono scippa il pallone a Bucci e prova a pescare Marzierli sottomisura. Il centravanti cerca la stoccata. Attento Fiorenza.

13’st Primo cambio nel Trestina. Di Nolfo dà fiato a Menghi.

18’st Squillo del Grosseto. Romairone, servito da Bruni, sguscia via sulla sinistra e si costruisce l’angolo di tiro. La sfera scheggia il palo e torna in campo. Vicina al tris la squadra di Malotti.

20’st Il passaggio scellerato in orizzontale di Belli è facile preda di Romairone, che capovolge l’azione e sprigiona un siluro dal limite dell’area. Il pallone sibila il legno alla destra di Fiorenza.

22’st Cavalcata di Tascini sulla sinistra. Salito e servito Dottori, che pennella al centro. Tascini non la trova. Si coordina Di Nolfo. Conclusione strozzata.

25’st Brillante chiusura di Prati, che fa viaggiare Macchi, il quale disegna un invito con il contagiri per Marzierli, partito in posizione regolare. Il centravanti biancorosso sistema il pallone e tenta la rasoiata. Soluzione che lambisce il palo alla sinistra di Fiorenza.

26’st Il Grosseto si divora il goal del 3-1. Pregevole duetto tra Cretella e Riccobono. Il trequartista ricama per Rinaldini che ha sul piede un rigore in movimento, ma fallisce una ghiotta opportunità all’altezza del dischetto, sparando alto.

28’st Altro cambio nel Grosseto. Termina la gara di Rinaldini. Spazio a Nocciolini.

33’st Nel Trestina è il momento di Soldani. Fuori Contucci.

35’st Discesa travolgente di Omohonria, che coinvolge Di Nolfo sul vertice sinistro dell’area. Di Nolfo pesca in area Tascini, che sferra il diagonale. Il pallone rotola non di molto fuori dal campo.

36’st Nel Grosseto Romairone lascia spazio a Sacchini.

41’st Gioco a due tra Nocciolini e Macchi. Il laterale classe 2004 apre il fuoco dai venticinque metri. L’estremo difensore Fiorenza disinnesca.

42’st Per il Grosseto in campo Russo in luogo di Riccobono.

45’st Concessi 4 minuti di recupero.

49’st Fine partita.

Us Grosseto-Trestina 2-1

Grosseto: Raffaelli, Bruni, Cretella, Sabelli (5’st Davì), Marzierli, Rinaldini (28’st Nocciolini), Riccobono (42’st Russo), Aprili (1’st Macchi), Prati, Romairone (35’st Sacchini), Saio. Allenatore: Malotti. A disposizione: Sclano, Bensaja, Simi, Porcu.

Sporting Club Trestina: Fiorenza, Omohonria, Bucci, Conti, Contucci (33’st Soldani), Sensi, Belli, Marietti, Tascini, Menghi (12’st Di Nolfo), Dottori. Allenatore: Ciampelli. A disposizione: Pollini, Luchetti, Marioli, Coppini, Bartolucci, Cardaioli, Giuliani.

Reti: 9’ Sabelli (G), 27’ Tascini (T), 37’ Marzierli (G)



Arbitro: Marco Zini (Udine) - Assistenti: Leo Posteraro (Verona), Enrico Antonini (Bassano del Grappa)

Ammoniti: Romairone, Conti, Marietti



Note: angoli: 3-5 - recupero: 1’pt; 4’st - spettatori circa 1.500

