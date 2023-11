Serie D: Vittoria di misura dei maremmani con goal nel secondo tempo da parte del solito Sabelli

Grosseto: Vittoria di misura dei maremmani con goal nel secondo tempo da parte del solito Sabelli che insacca alla sinistra del portiere poggibonsese Pacini. Tanto gioco espresso dal Grosseto. Il Poggibonsi è un'ottima squadra che si è ben difesa, mettendo in alcune occasioni paura alla retroguardia unionista. Un rigore manca all'appello per i giallo-rossi a tempo scaduto. Il direttore di gara, il signor Carlo Esposito di Napoli, ha giudicato involontario a tempo ampiamente scaduto, un fallo di mani in area da parte dei un calciatore grossetano. Tre punti meritati che muovono la classifica e permettono agli uomini di Bonuccelli di rimanere a contatto con i piani alti della graduatoria.





Grosseto-Poggibonsi 1-0



Grosseto: Raffaelli, Cretella, Carannante, Schiaroli, Sabelli [33’st Picchi (37’st Giuliani)], Marzierli, Rinaldini (24’st Giustarini), Riccobono (14’st Bensaja), Moscatelli (1’st Aprili), Saio, Arcuri. Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Chilà, Gianassi, Rotondo, Guadalupo.

Poggibonsi: Pacini, Ceccherini (36’st Di Paola), Mazzolli, Cecchi, Camilli, Motti, Mencagli (16’st Saccardi), Rocchetti (36’st Gucci), Barbera (29’st Bartolozzi), Borri, Martucci (42’st Bigozzi). Allenatore: Calderini. A disposizione: Di Bonito, Marcucci, Sebastiano, Fiaschi.

Reti: 20’st Sabelli

Arbitro: Carlo Esposito (Napoli) - Assistenti: Simone Severini (Seregno), Luigi Fabrizio D’Orto (Busto Arsizio)

Ammoniti: Schiaroli, Mencagli, Picchi, Marzierli, Motti



Note: Angoli: 6-8, spettatori 1.300 circa - Recupero: 2’pt; 5’st