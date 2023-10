Serie D: Vincenzo Mandolfo è il nuovo acquisto del Us Grosseto

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 comunica di aver formalizzato l’arrivo del calciatore Vincenzo Mandolfo, centrocampista centrale classe 2005. Il nuovo under biancorosso ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Rovigo, trasferendosi al Pontedera nella stagione 2021-2022. In granata ha militato con profitto nella formazione Under 17.

Le sue interessanti prestazioni hanno richiamato l’attenzione della Fiorentina, che ha tesserato Mandolfo nella scorsa annata sportiva, girandolo in prestito al Pordenone. Con i ramarri ha disputato il Campionato Primavera 2. Playmaker che può essere impiegato anche come trequartista, Vincenzo Mandolfo, al quale la società rivolge il più caloroso benvenuto, va ad incrementare il reparto dei calciatori in quota a disposizione di mister Vitaliano Bonuccelli.