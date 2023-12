Serie D: Un Grosseto bifronte perde allo Zecchini e lascia tre punti al San Donato Tavarnelle

Grosseto: Un Grosseto bifronte, con un bruttissimo primo tempo e un più che discreto, ma sfortunato, secondo tempo, perde allo Zecchini e lascia tre punti al San Donato Tavarnelle. La rete della vittoria degli ospiti porta la firma di Marianelli che al 22' del primo tempo insacca alla sinistra di Raffaelli.

E' stato un Grosseto molto evanescente nel primo tempo, di fatto, a parte l'ultimo sprazzo al 44' dove è stato sfortunato Marzielli che ha colpito il palo, regalato agli ospiti. Nel secondo tempo, dopo i cambi effettuati da mister Bonucelli, e l'entrata in campo, di Grasso, Rotondo e Bruni, qualcosa in più si è visto e la palla ha iniziato a girare più velocemente e le azioni di gioco dei maremmani sono state importanti. I torelli hanno avuto contro anche la sfortuna, con tre legni colpiti nella ripresa, che si assommano a quello colpito nella prima frazione di gioco, portano a quattro in totale i pali colpiti. Davvero un vero peccato per i tre punti lasciati per strada oggi.





Questa la cronaca della gara minuto per minuto

3’ Azione di sfondamento su corner biancorosso. Bensaja scodella. Frosali mette fuori. Giustarini recupera ed apre per Cretella, che scarica all’indietro per Arcuri. Botta violenta con il sinistro del laterale classe 2004. Il portiere Manzani controlla l’uscita del pallone alla sua destra.



8’ Saio perde la sfera in zona nevralgica del campo nel tentativo di effettuare il rilancio difensivo. Ne approfitta Neri, che intercetta, si produce in serpentina ed arma il destro. Sul fondo.

9’ Ripartenza del San Donato Tavarnelle. Neri fa correre Barazzetta, che sfida in uno contro uno Cretella. Il capitano del Grosseto riesce a tamponare l’attaccante ospite, che decide di calibrare il tiro-cross. Sicuro Raffaelli in presa bassa.

15’ Grande movimento di Marzierli, che viene incontro ed offre la sponda con il petto a Rinaldini. Il fantasista del Grosseto decide di fare tutto da solo e si mette in proprio, partendo in percussione centrale. Rinaldini ignora la progressione di Marzierli e sprigiona il fendente da fuori. Conclusione sballata.

16’ Arcuri mette al centro rasoterra dalla sinistra. Giustarini raccoglie, cerca di girarsi e scaglia la saetta da posizione decentrata. Non lontano dal palo alla destra di Manzari.

19’ Bensaja allarga il gioco verso Rinaldini, che smista agli indirizzi di Cretella. Il capitano calcia immediatamente da lontano. Pallone alle stelle.

22’ San Donato Tavarnelle in vantaggio. Manovra avvolgente e rapida dei gialloblù. Calamai si apre sulla destra e suggerisce al centro. Si infila Marianelli che uncina il pallone e batte Raffaelli in diagonale.

28’ Miracolo di Raffaelli. Altra azione di qualità del San Donato Tavarnelle. Marianelli dialoga con Neri che sforna l’invito per Barazzetta. Destro a botta sicura dell’attaccante. Strepitoso il portiere del Grosseto nel negare il raddoppio ai fiorentini.

31’ Affondo di Rinaldini, che fa partire il cross. Sul secondo palo Macchi mette giù e calcia con il destro. Salvataggio provvidenziale di Nobile sulla staffilata dell’esterno del Grosseto.

45’ Palo del Grosseto. Spiovente di Macchi dalla destra. Torsione di Marzierli. Il pallone picchia sul legno e rimbalza sul portiere Manzani che devia involontariamente. La sfera sta per varcare la linea di porta, ma si immola Videtta a salvare il San Donato Tavarnelle.

1’st Subito Grosseto. Cretella fa viaggiare Grasso, che galoppa sulla destra e disegna il cross. Marzierli svetta. Colpo di testa a scendere che sorvola traversa.

6’st Traversone di Grasso. Sabelli arriva da dietro ed allunga la punta del piede. Anticipato di un soffio da Nobile.

6’st Si distende il San Donato Tavarnelle. Bellini prova a pescare Calamai. Il centrocampista si coordina. Conclusione sballata.

9’st Rinaldini alimenta l’azione scambiando con Arcuri. Cross velenoso. Marzierli, Rotondo e poi Grasso in sequenza non impattano il pallone per un soffio.

10’st Altro invito di Arcuri. Il pallone balla pericolosamente in area. Grasso ci prova. Videtta mura.

11’ Marzierli apre il fuoco dai venticinque metri. Si accartoccia il portiere Manzari.

13’st Altra opportunità per il Grosseto. Arcuri subentra nel possesso a Marzierli e indirizza verso Bensaja. Il regista vede libero Grasso, che riceve e sferra il diagonale. A lato.

24’st Tracciante di Arcuri. Sbuca Sabelli da buona posizione. Il centrocampista schiaccia il pallone di testa. Sul fondo.

25’st Bensaja mette in moto Marzierli, che smarca Grasso sulla destra. Il classe 2004 libera il destro. Alto sopra la traversa.

28’st Altro legno del Grosseto. Arcuri coinvolge Rinaldini, che sterza e disegna un arcobaleno dalla sinistra. Il pallone rotola velocemente al centro e si schianta sul palo. Sulla ribattuta Rotondo non riesce a convertire in rete.

29’st Terzo legno del Grosseto. Pennellata di Rinaldini, questa volta dalla destra, Marzierli sovrasta l’avversario. Il colpo di testa si infrange contro la traversa. Porta stregata quella gialloblù per il Grifone.

31’st Super parata di Manzari, che si tuffa sull’avvitamento di Rotondo, ben imbeccato da Grasso.

41’st Frosali calcia a girare con violenza una punizione invitante dal vertice destro dell’area. Destro completamente fuori misura.

45’st Angolo di Bensaja. Salta Cretella. Inzuccata che sorvola la traversa.

47’st Discesa di Rinaldini ed imbucata dentro nel traffico. Cretella va di testa. Molle. Blocca Manzari.

48’st Frustata di Bruni su invito di Bensaja. Ampiamente a lato.

52’st Marzierli per Rinaldini. Il classe 1995 mette al centro. Sabelli pizzica. Sfera sul fondo.

Grosseto-San Donato Tavernelle 0-1

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Schiaroli (40’st Carannante), Giustarini (5’st Rotondo), Sabelli, Marzierli, Rinaldini, Macchi (1’st Grasso), Bensaja, Saio (15’st Bruni), Arcuri. Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Cerone, Aprili, Gianassi, Giuliani, Presicci.

San Donato Tavarnelle: Manzari, Sichi, Nobile, Videtta, Calamai, Frosali, Barazzetta (30’st Giubbolini), Marianelli (35’st Di Blasio), Neri, Bellini (21’st Petronelli), Belli (26’st Papalini). Allenatore: Collacchioni. A disposizione: Campinotti, Forconi, Seghi, Panicucci, Gjana.

Reti: 22’ Marianelli (SDT)

Arbitro: Vincenzo D’Ambrosio Giordano (Collegno) - Assistenti: Luca Perlamagna (Carrara), Lorenzo Gatto (Collegno)

Ammoniti: Cretella, Arcuri, Frosali, Schiaroli, Grasso

Note: Angoli: 8-4 - Recupero: 1’pt; 7’st - Spettatori circa 1.050