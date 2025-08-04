Serie D, ufficiale il girone E: il Grosseto pronto a sfidare Siena, Prato e Follonica Gavorrano

Il Grifone inserito nel raggruppamento con le toscane e le umbre. Derby e big match animeranno la stagione

Grosseto: La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la composizione dei gironi di Serie D 2025/2026 e per l’US Grosseto 1912 è tempo di conoscere le avversarie. I biancorossi sono stati inseriti nel girone E, che comprenderà squadre di Toscana e Umbria, un raggruppamento che si preannuncia tra i più competitivi del campionato.

Ecco le formazioni che affronterà il Grifone: Cannara, Foligno, Orvietana, Sporting Trestina, Aquila Montevarchi, Camaiore, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Seravezza, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Vivialtoteveresansepolcro.

Un girone che promette spettacolo e intensità, con tanti derby toscani e sfide affascinanti contro piazze storiche del calcio dilettantistico. Non mancano le avversarie di prestigio come Siena e Prato, insieme al derby maremmano con il Follonica Gavorrano, match che accenderà l’entusiasmo dei tifosi biancorossi.

Per mister Paolo Indiani e i suoi ragazzi sarà un campionato impegnativo, dove continuità e solidità faranno la differenza. La società, dal canto suo, punta a farsi trovare pronta per affrontare al meglio una stagione che si annuncia equilibrata e ricca di insidie, ma anche di opportunità.