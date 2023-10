Serie D. Turno infrasettimanale per l'Us Grosseto mercoledì pomeriggio alle 18 contro il Poggibonsi

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 rende noto che la gara Grosseto-Poggibonsi, valida per la 9^ giornata del campionato di Serie D Girone E, in programma mercoledì 1 novembre 2023 allo Stadio Comunale Carlo Zecchini, prenderà il via alle ore 18.00.



Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha infatti ratificato gli accordi intercorsi tra le due società, posticipando il fischio di inizio dell’incontro inizialmente fissato per le ore 14.30. U.S. Grosseto 1912 informa altresì i propri sostenitori che è attiva la prevendita per assistere alla partita infrasettimanale contro i giallorossi.

I biglietti potranno essere acquistati presso il Centro Sportivo di Roselle in orario 10.00-13.00; 15.00-18.00, presso i punti vendita autorizzati Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi ed Edicola Il Semaforo, oppure online attraverso il sito internet Ciaotickets.com.

Botteghini regolarmente aperti il giorno della gara a partire dalle ore 16.00.