Sport Serie D: Sfondato il muro dei 1400 spettatori per Grosseto-Pianese in programma domani allo Zecchini 25 novembre 2023

25 novembre 2023 53

53 Stampa

Redazione

Grosseto: Saranno oltre 1400 i cuori biancorossi sugli spalti dello Stadio Carlo Zecchini per la sfida di domani Grosseto-Pianese, fischio di inizio alle ore 14.30. Alla vigilia dell’incontro è stata raggiunta una quota numerica considerevole di presenze: cifra comprendente i tagliandi emessi ai botteghini e che racchiude la partecipazione al completo degli atleti del settore giovanile del Grifone e delle società affiliate, i quali daranno vita alla suggestiva ed imperdibile sfilata pre-partita, in programma alle ore 14.00. Biglietti in vendita dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso il Centro Sportivo di Roselle.

La biglietteria di Piazzale Donatello aprirà i battenti alle ore 11.00.

Tagliandi anche all’Edicola La Vasca, che osserverà regolare orario commerciale.

Sempre attivo il circuito Ciaotickets.com per l’acquisto online.



Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Serie D: Sfondato il muro dei 1400 spettatori per Grosseto-Pianese in programma domani allo Zecchini Serie D: Sfondato il muro dei 1400 spettatori per Grosseto-Pianese in programma domani allo Zecchini 2023-11-25T20:45:00+01:00 141 it Serie D: Sfondato il muro dei 1.400 spettatori per Grosseto-Pianese PT1M /themes/images/no-cover-600p.jpg /themes/images/no-cover-600p.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 25 Nov 2023 20:45:00 GMT