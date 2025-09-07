Meteo come sarà il tempo lunedì 8 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Serie D, partenza amara per il Grosseto: a Seravezza vince la squadra di casa 2-1
Grosseto: Inizia con una sconfitta il campionato del Grosseto, battuto 2-1 in trasferta dal Seravezza Pozzi nella prima giornata del girone E di Serie D. Una gara combattuta, decisa da episodi che lascia ai biancorossi il rammarico di non aver saputo concretizzare le occasioni create.
Per il Grosseto di Paolo Indiani una battuta d’arresto che non ci voleva, ma che non spegne le ambizioni, anche se evidenzia la necessità di maggiore attenzione nei momenti chiave.
Domenica prossima l’esordio casalingo allo Stadio Carlo Zecchini contro il Foligno dove i biancorossi cercheranno il riscatto davanti ai propri tifosi.