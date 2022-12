Serie D: Pareggio amaro per l’Us Grosseto contro il Ghiviborgo

I torelli sono stati straripanti in attacco ma traballanti in difesa. Un grande Gomez non è bastato al Grosseto per conquistare i tre punti nella 17 giornata, ma si è visto un Giustarini subito in cattedra fondamentale nella rimonta del grifone. Alla fine però è arrivato un solo punto. Solidarietà al giornalista Yuri Galgani per i cori vergognosi arrivati da una piccola porzione nella curva nord.



Grosseto: C'era grande attesa per vedere il Grosseto allo Zecchini opposto al Ghiviborgo, dopo i recenti colpi di mercato, l'ultimo dei quali Giustarini ed invece alla fine molto amaro in bocca. E' finita 4-4 con il Ghiviborgo, una gara che il Grosseto poteva vincere tranquillamente se avesse avuto una difesa meno men o allegra e decisamente più attenta.





Un Grosseto scoppiettante e dilagante se vogliamo in attacco con un grande Gomez autore di una prestazione da 8 in pagella, ma non è bastato, di contro abbiamo potuto apprezzare un Giustarini fondamentale per aver contribuito alla rimonta del Grosseto da 1-3 fino ad andare in vantaggio ma poi al 98' il reparto arretrato ha fatto un'autentica frittata subendo la rete del pareggio degli ospiti quando ormai assaporava i tre punti.

Grosseto grande in attacco, ma catastrofico nel reparto arretrato. La squadra c'è. Ma deve migliorarsi molto, molto, nel reparto arretrato. Il Grosseto è partito male, subendo un calcio di rigore, ma poi reagendo con Gomez autore di un bel gol e alla fine di una altrettanto bella prestazione. M i biancorossi cadevano due volte, al 37' ed al 47' per merito di Zini, ma arrivava la grande reazione con Gomez al 56', con il nuovo arrivato Giustarini al 70' e con Rotondo al 92' che portava in vantaggio il grifone, ma al 98' nel recupero arriva la doccia fredda per il grifone, con Campani che pareggiava.

Grande solidarietà per il giornalista Yuri Galgani, vice direttore di Grosseto sport, che stava effettuando la consueta telecronaca, per i cori vergognosi ricevuto da una piccola porzione di facinorosi ed irresponsabili, arrivati dalla curva nord. Conclusioni: un bel Grosseto davanti, deludente dietro, servono sicuramente altri rinforzi.