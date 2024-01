Serie D. Pareggio a reti bianche per l'Us Grosseto

Grosseto: Pareggio a reti bianche per l'Us Grosseto per i ragazzi di mister Bonuccelli in trasferta contro l'Altotevere Sansepolcro. Gara non bella e la vetta inizia ad allontanarsi. La cronaca della gara.



5’ Calcio d’angolo per i padroni di casa. Grassi taglia sul secondo palo. Sbuca Borgo, che manca però l’impatto con il pallone in acrobazia.

8’ Fremura muove con astuzia la sfera velocemente da calcio di punizione, facendo viaggiare sulla sinistra Grassi. Cross interessante al centro. Ferri Marini non la trova per questione di centimetri.

9’ Occasione Grosseto. Break centrale di Riccobono, che aggancia, si aggiusta il mancino per la conclusione e sferra la staffilata verso la porta, non facilitato dalle condizioni del terreno di gioco. Risponde presente il portiere locale Di Stasio.

12’ Punizione interessante per il Grosseto. Riccobono centra però per due volte consecutive in pieno la barriera. Cretella ripropone. Pallone che si spegne sul fondo.

18’ Punizione laterale di Fremura. Raffaelli esce e devia la traiettoria. Il pallone diventa buono per Mariucci. Il difensore scorge il portiere del Grosseto a terra e prende la mira di controbalzo. Cretella si immola.

24’ Cretella pulisce l’area di rigore, liberando uno spiovente dalla bandierina di Fracassini. Grassi si coordina da fuori tentando l’eurogol. Abbondantemente a lato.

25’ Ripartenza Grosseto. Fiammata di Aprili sulla destra. Il classe 2004 va in coast to coast fino al limite dell’area e poi ricama per Marzierli. Il centravanti coglie il palo con il diagonale, ma si era alzata la bandierina del primo assistente Orsini per segnalare il fuorigioco.

27’ Schema su calcio d’angolo biancorosso. Riccobono tocca corto per Romairone che spara da fuori. Tiro deviato ed insidiosissimo che accarezza l’esterno della rete.

34’ Riccobono scippa il possesso a Mariucci e disegna il cross. Anticipo provvidenziale di Fremura nei confronti di un ben appostato Marzierli.

41’ Riccobono lotta con Piermarini lungo l’out di sinistra. Il pallone schizza verso Russo che ci prova da posizione impossibile. Conclusione che passa larga alla sinistra di Di Stasio.

45’ Fine primo tempo.

5’st Spunto di Della Spoletina, che calibra l’infilata. Pallone che giunge fuori dall’area in zona Fracassini. Il centrocampista si fa largo centralmente, ingaggia il duello con Cretella e sprigiona il destro. Cretella lo tampona in corner.

7’st Marzierli attira su di sé la difesa e scarica per Cretella. Botta in corsa del capitano del Grosseto. Centrale. Blocca in due tempi il portiere Di Stasio.

13’st Il Vivi Altotevere Sansepolcro approfitta di una serie di rimpalli e si presenta al tiro dai venticinque metri con Della Spoletina. Facile per Raffaelli. Poco dopo è Grassi a provarci. Lontano dai pali.

25’st Sabelli allontana la minaccia, ribattendo la spizzata di Borgo. Piermarini si coordina e calcia. Raffaelli senza patemi bracca la sfera.

27’st Percussione di Fracassini, che si insinua dentro l’area ed apre all’indirizzo di Piermarini. Bolide velenoso sporcato in angolo.

30’st Punizione a pelo d’erba di Fracassini. Sicuro Raffaelli.

35’st Angolo di Fracassini. Incornata di Borgo. Debole. Si accartoccia Raffaelli.

40’st Sprint di Rinaldini, che dialoga con Sabelli, il quale consegna lateralmente a Macchi. Tiro-cross del classe 2004. Intercetta il portiere Di Stasio.

42’st Apertura con il contagiri di Cretella per Marzierli. Il centravanti penetra in area di rigore e sforna un assist rasoterra all’indietro. Borgo ci mette una pezza e mette in condizione il proprio portiere Di Stasio di controllare in presa bassa.

45’st Concessi 5 minuti di recupero.

48’st Sabelli mette in moto Cretella, che propone il cross. Sbuca Russo, che ci prova con una sforbiciata. Soluzione fiacca che rotola a fondo campo.

50’st Avvitamento di Borgo su assistenza di Fracassini. Raffaelli inghiotte il pallone.

50’st Fine secondo tempo.



Vivi Altotevere Sansepolco-Us Grosseto 0-0

Vivi Altotevere Sansepolco: Di Stasio, Mariucci (34’st Del Siena), Fremura, Della Spoletina, D’Angelo, Borgo, Piermarini, Fracassini, Pasquali, Ferri Marini [25’st Leight (38’st Essoussi)], Grassi. Allenatore: Pazzaglia. A disposizione: Ligi, Gennaioli, Gorini, Brizzi, Pauselli, Buzzi.

Grosseto: Raffaelli, Bruni, Cretella, Sabelli, Marzierli, Riccobono (1’st Rinaldini), Aprili, Macchi, Romairone (28’st Sacchini), Russo, Saio (14’st Grasso). Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Sclano, Pimpinelli, Fregoli, Passalacqua, Nardi.

Arbitro: Gabriele Sciolti (Lecce) - Assistenti: Antonio Orsini (Pontedera), Tommaso Cardini (Firenze)

Ammoniti: D’Angelo, Della Spoletina, Saio



Note: Angoli: 12-4 - Recupero: 0’pt; 5’st

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri