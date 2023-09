Serie D: Ottimo secondo tempo e il Grosseto vince contro il Seravezza

Grosseto: Con un ottimo secondo tempo, il Grosseto vince e s'impone contro un buon Pozzi Seravezza che era sceso allo "Zecchini" di Grosseto per dare battaglia. Un primo tempo dove il Grosseto è stato sciupone e sfortunato, mentre il Seravezza ha ben capitalizzato l'unica occasione, infilando al 13' della prima frazione un incolpevole Raffaelli.

Nella ripresa, mister Bonuccelli indovina i cambi e il Grosseto cambia pelle. Al 55' raggiunge il pari con Cretella, mentre la rete della vittoria biancorossa porta la firma di Macchi che al 67' infila l'estremo difensore del Seravezza Pozzi, Lagomarsini, regalando così i tre punti al Grifone.





Questa la cronaca della gara:

2’ Brugognone affonda sulla destra e propone il cross. Aprili pulisce l’area di rigore. Sfera catturata da Granaiola, che controlla e calcia da fuori. Tiro svirgolato che sorvola la traversa.



8’ Palo del Grosseto. Riesce alla perfezione lo schema biancorosso su punizione. Riccobono scodella. Marzierli si libera dai blocchi e si produce in un’energica torsione che si stampa sul legno alla sinistra di Lagomarsini. Schiaroli, in posizione di fuorigioco, tenta poi di avventarsi sulla ribattuta. L’arbitro comanda calcio di punizione per il Seravezza Pozzi.



13’ Il Seravezza Pozzi passa in vantaggio. Salerno calibra il tracciante dal vertice dell’area. Suggerimento ben indirizzato. Benedetti gira in avvitamento e batte Raffaelli. Ospiti in rete alla prima sortita offensiva.



22’ Rinaldini fraseggia corto su punizione con Riccobono. Invito al centro, dove Saio vola in cielo. Il portiere Lagomarsini in uscita riesce a bloccare in due tempi con il brivido.



26’ Spiovente dalla destra di Macchi. Anticipo provvidenziale di Salerno, che toglie il pallone dalla disponibilità di Schiaroli.



30’ Parabola di Riccobono su calcio d’angolo. Lagomarsini, insicuro in questo frangente, smanaccia e perde l’equilibrio. Bensaja irrompe, aggancia il pallone, ma non inquadra lo specchio, senza approfittare del portiere del Seravezza Pozzi in contro-tempo.



37’ Rinaldini galleggia tra le linee, avanza e prova a scoccare il destro. Soluzione che lemme lemme termina tra le braccia di Lagomarsini.



39’ Punizione insidiosa di Riccobono. Il portiere rimane a metà strada. Macchi ripropone. Bruni prolunga. Il Grosseto sfiora di testa il goal del pareggio. La palla sibila il palo alla destra di Lagomarsini.



41’ Loporcaro a centrocampo evita Bensaja e spara dalla distanza. Raffaelli disinnesca.



44’ Ivani si allarga sulla sinistra e scodella in mezzo. Benedetti uncina la sfera e sferra il destro. Nessun pericolo per Raffaelli.



45’ Palla geniale di Rinaldini per l’inserimento di Cretella. Il capitano sprigiona la botta verso la porta. La staffilata, deviata, si alza sopra la traversa.



8’st Doppio tentativo di Riccobono e di Bensaja nello spazio di dieci secondi. Sulla prima bordata, Lagomarsini si distende. La rasoiata di Bensaja si spegne invece sul fondo.



10’st Pareggio del Grosseto. Spiovente dal settore di sinistra da parte di Macchi. Sponda orientata di Rinaldini verso Cretella, che con freddezza scarica in rete da pochi passi il pareggio del Grifone. Il capitano biancorosso ristabilisce la parità.



13’st Bolide di Bruni dalla lunghissima distanza. Sberla violenta che fa sussultare il pubblico, senza però pervenire al bersaglio grosso.



16’st Giustarini strappa centralmente e prova il lob. Alto non di molto.



22’st Sorpasso Grosseto. Azione mostruosa di Macchi, che recupera palla decentrato sulla sinistra dai venticinque metri e si produce in uno slalom travolgente. Il difensore classe 2004 sfonda, arriva al cospetto di Lagomarsini e lo infila con un preciso tocco sottomisura. Gara ribaltata.



27’st Nuova occasione Grosseto. Rinaldini sfila il pallone a Bedini e combina con Marzierli a centrocampo, involandosi in contropiede. Il fantasista elude l’intervento di Coly e libera il tiro-cross. A lato.



37’st Rinaldini inventa, aprendo per Macchi. Il laterale mancino prende il tempo a Salerno, guadagna la linea di fondo e coinvolge Giustarini. La stoccata di Giustarini da buona posizione viene salvata sulla linea da un difensore del Seravezza Pozzi.



45’st Grosseto in dieci uomini. Schiaroli, già ammonito, commette un dubbio fallo al limite dell’area e riceve il secondo cartellino giallo.



47’st Ristabilita immediatamente la parità numerica. Entrata dura di Lopez Petruzzi su Riccobono lanciato in contropiede. L’arbitro Colelli estrae il rosso diretto. Anche il Seravezza Pozzi è costretto a terminare l’incontro in dieci uomini.



48’st La punizione Riccobono passa larga alla destra di Lagomarsini.







𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨-𝐒𝐞𝐫𝐚𝐯𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐏𝐨𝐳𝐳𝐢 𝟐-𝟏

Grosseto: Raffaelli, Bruni, Cretella, Schiaroli, Marzierli, Rinaldini (37’st Giuliani), Riccobono, Aprili (37’st Guadalupo), Bensaja (8’st Giustarini), Saio (8’st Moscatelli), Arcuri (19’ Macchi). Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Cerone, Carannante, Gianassi, Presicci.

Seravezza Pozzi: Lagomarsini, Salerno, Granaiola (39’st Biaggi), Brugognone, Ivani, Benedetti, Mugelli (39’st Sforzi), Loporcaro, Lopez Petruzzi, Bedini (29’st Del Rosso), Coly (46’st Conti). Allenatore: Amoroso. A disposizione: Mariani, Forte, Maccabruni, Sinani, Cherubini.

Marcatori: 13’ Benedetti (S), 10’st Cretella (G), 22’st Macchi (G)

Arbitro: Alessandro Colelli (Ostia Lido) - Assistenti: Massimiliano Cirillo (Roma 1), Beatrice Neroni (Ciampino)

Ammoniti: Bedini, Coly, Bensaja, Schiaroli, Riccobono, Benedetti

Note: espulsi al 45’st Schiaroli (G) per somma di ammonizioni; al 47’st Lopez Petruzzi (S) per condotta violenta - Angoli: 5-1 - Recupero: 3’pt; 5’st