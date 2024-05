Sport Serie D. Montevarchi-Grosseto tutte le informazioni per accesso stadio e convocati Us Grosseto 4 maggio 2024

Redazione

Grosseto: La societร informa che, su indicazione della Questura di Arezzo, i tifosi biancorossi che si recheranno allo Stadio Comunale Gastone Brilli Peri domenica 5 maggio 2024 per la trasferta di Montevarchi dovranno seguire il seguente percorso stradale, tracciato dalle autoritร per i sostenitori del Grosseto.

๐‚๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ง๐š ๐๐ž๐ฅ ๐†๐ซ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ-๐€๐ฆ๐›๐ซ๐š-๐‚๐š๐ฉ๐š๐ง๐ง๐จ๐ฅ๐ž-๐๐ฎ๐œ๐ข๐ง๐ž-๐‹๐ž๐ฏ๐š๐ง๐ž-๐๐จ๐ง๐ญ๐ž ๐‹๐ž๐จ๐ง๐š๐ซ๐๐จ-๐๐จ๐ง๐ญ๐ž ๐Œ๐จ๐œ๐š๐ซ๐ข๐ง๐ข-๐ซ๐จ๐ญ๐จ๐ง๐๐š ๐ˆ๐ฉ๐ž๐ซ๐œ๐จ๐จ๐ฉ ๐ž๐ ๐ข๐ง๐Ÿ๐ข๐ง๐ž ๐๐ข๐š๐ณ๐ณ๐š๐ฅ๐ž ๐€๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐๐ž. Il gate di accesso alla Curva Nord ospiti, settore dedicato alla tifoseria biancorossa, รจ ubicato in Piazzale Allende. Si ricorda che la prevendita dei biglietti terminerร sabato 4 maggio 2024 ore 19.00 e che il giorno della partita Aquila Montevarchi-Grosseto i botteghini dello Stadio Comunale Gastone Brilli Peri rimarranno chiusi. I residenti in provincia di Grosseto potranno acquisire esclusivamente il tagliando di Curva Nord. Il titolo di ingresso sarร nominativo. Queste le convocazioni per Us Grosseto: Portieri: Raffaelli Francesco, Sclano Saymon. Difensori: Aprili Lorenzo, Davรฌ Guido, Macchi Mattia, Grasso Filippo, Morelli Matteo, Porcu Diego, Prati Bruno, Russo Francesco, Saio Pietro. Centrocampisti: Bensaja Nicholas, Cretella Riccardo, Sabelli Piergiorgio, Sacchini Samuele, Violante Francesco. Attaccanti: Fregoli Filippo, Nocciolini Manuel, Riccobono Gianni, Rinaldini Damiano, Romairone Alessandro.

