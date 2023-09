Serie D. Livorno-Grosseto: “Un pareggio che sta molto stretto al Grifone”

Grosseto: Grosseto-Livorno finisce in parità, 1-1 il risultato finale che sta stretto ai ragazzi di Bonuccelli. Infortunio occorso a Piergiorgio Sabelli, in questo momento in ospedale a Grosseto per gli accertamenti. In rete il grifone con Sabelli a inizio gara, viene raggiunto in pieno recupero ormai a tempo scaduto con rete del labronico Ronchi che segna al 96’.







L’U.S. Grosseto 1912, nel formulare i più sentiti auguri a Piergiorgio Sabelli per l’infortunio odierno riportato alla clavicola, per il quale si sta sottoponendo in questo momento agli accertamenti diagnostici presso l’Ospedale Misericordia di Grosseto, comunica che il centrocampista romano ha firmato nella giornata di ieri il rinnovo di contratto e pertanto vestirà la maglia del nostro amato Grifone fino al 30 giugno 2025.

Livorno-Grosseto 1-1

Livorno: Biagini, Ronchi, Nardi (16’st Menga), Cesarini, Bartolini, Savshak (29’ Nizzoli), Bellini (26’st Caponi), Brenna, Mutton [13’ Frati (44’ Palma)], Giordani, Brisciani. A disposizione: Alberi, Luci, Bassini, Kosiqi. Allenatore: Favarin.

Grosseto: Raffaelli, Morelli, Cretella, Schiaroli, Giustarini (4’st Bruni), Sabelli (27’st Rinaldini), Marzierli, Riccobono (36’st Giuliani), Aprili (21’st Macchi), Saio, Arcuri (26’st Gianassi). A disposizione: Fecit, Bensaja, Fregoli, Guadalupo. Allenatore: Bonuccelli.

Marcatori: 8’ Sabelli (G), 51’st Ronchi (L)

Arbitro: Davide Cerea (Bergamo) - Assistenti: Andrea Manzini (Voghera), Federico Mezzalira (Varese)

Ammoniti: Cesarini (L), Caponi (L), Raffaelli (G), Cretella (G)

Note: al 3’st espulso Morelli (G) per comportamento non regolamentare. Angoli: 8-5. Recupero: 5’pt; 6’st