Serie D: In piena zona Cesarini, Riccobono regala la vittoria all'Us Grosseto

Grosseto: Un buon Grosseto s'impone di misura sul Ghiviborgo, acciuffando la vittoria in piena zona "Cesarini" con Riccobono che insacca la rete del 2-1 nel secondo minuto di recupero. Match molto nervoso con tanti ammoniti da entrambe le parti. Prima della gara premiato Cretella, "Biancorosso del mese di Ottobre", con un "buono cena per due persone" offerto da "Locanda dei Medici". Il premio è stato consegnato da parte del giornalista e vice direttore di Grosseto Sport, Yuri Galgani.





Questa in sintesi la cronaca della partita.

3’ Il Grosseto parte con convinzione. Bensaja riceve e sferra la bordata dai venti metri. A lato non di molto.

4’ Punizione rasoterra al veleno di Schiaroli, che cerca di sfruttare il terreno viscido dello Zecchini. Si distende il portiere Becchi.

8’ Annullato un goal al Grosseto. Rinaldini dialoga con Sabelli, che trasmette il pallone a Bensaja. Il regista classe 1995 apre il fuoco dal limite. Becchi respinge, senza riuscire ad allontanare. Sulla ribattuta si avventa Marzierli che insacca. Il primo assistente Calce di Cassino segnala il fuorigioco.

11’ Va in rete anche il Ghiviborgo, ma stavolta è il secondo assistente Serra di Tivoli a sbandierare il fuorigioco. Campani arriva a rimorchio e mette a sedere Aprili con una finta. Campani scarica con violenza verso lo specchio. Raffaelli si oppone. Tommaso Carcani mette dentro, ma è offside.

13’ Il Grosseto segna il goal del vantaggio. Raffinato assist dal versante sinistro di Rinaldini, che disegna un suggerimento al bacio per Marzierli, il quale si allunga con tempismo ed astuzia. Destro vincente. Becchi è battuto.

15’ Pericoloso ancora il Grosseto. Giustarini smista per Arcuri, che coinvolge Sabelli. Azione rapida e di qualità. Saetta di Sabelli che impensierisce il portiere Becchi.

21’ Replica del Ghiviborgo. Fraseggio corto su corner tra Lepri e Gibilterra. Schema che riesce, con Gibilterra che riceve il pallone di ritorno ed arma il destro. La sfera, deviata da Saio, sfiora il palo alla destra di Raffaelli.

25’ Azione personale di Giustarini, che circumnaviga il limite dell’area e cerca la porta. Il pallone sorvola la traversa.

26’ Pareggio del Ghiviborgo. Lancio a scavalcare il centrocampo da parte di Lepri. Tommaso Carcani, giudicato in posizione regolare, scatta sul filo del fuorigioco e va in fuga. Carcani penetra in area e supera Raffaelli con un preciso diagonale. Retroguardia del Grosseto in bambola.

32’ Reazione del Grosseto. Marzierli scappa via centralmente ed ingaggia un duello rusticano con Sanzone. Il capitano del Ghiviborgo mura il centravanti biancorosso al momento della conclusione.

41’ Invito dalla sinistra di Arcuri. Il portiere Becchi anticipa Sabelli nel gioco aereo. Il Ghiviborgo pulisce l’area di rigore. Bensaja uncina la sfera vagante e calcia. Soluzione che si impenna sopra la traversa.

43’ Bensaja apre per Aprili, che mette al centro forte e teso. Saio e Marzierli si disturbano a vicenda sotto porta. Il pallone non arriva dalle parti di Becchi. L’assistente Calce segnala un fallo in attacco.

44’ Giustarini lavora il pallone con maestria ed apparecchia per Bensaja. Infilata verso Marzierli che sprigiona il diagonale. Super riflesso con i piedi del portiere del Ghiviborgo Becchi.

46’ Protesta il Grosseto per un presunto tocco di mano in area da parte di Turini su cross di Marzierli. L’arbitro Pica lascia correre.

47’ Gioco di prestigio in area di Arcuri che lotta e vince multipli duelli aerei. Il laterale scucchiaia per Marzierli che si produce in una spettacolare rovesciata. Pregevole gesto tecnico, ma tiro debole. Becchi blocca.

13’st Cretella serve Bensaja che scava per Giustarini. Il numero 7 si inserisce, allunga la gamba in estirada, ma spedisce sull’esterno della rete da posizione defilata.

27’st Calcio di punizione morbido di Riccobono. Cretella fa la torre. Saio impatta, ma alza un campanile che si spegne sopra la traversa.

32’st Ripartenza Ghiviborgo. Tommaso Carcani si mangia il campo con una lunga corsa in profondità. Schiaroli lo insegue e riesce ad arginarlo. Carcani ci prova dalla distanza. Fuori misura.

45’st Sventola di Arcuri. Becchi si rifugia in angolo.

46’st Corner teso di Riccobono. Si avvita Bruni. Becchi allontana la minaccia.

47’st Il Grosseto segna il goal del nuovo sorpasso in pieno recupero. Azione di sfondamento biancorossa. Saio cattura la sfera e la ripropone in mezzo. Sabelli fa proseguire proteggendo il pallone. Subentra Riccobono, sgusciato via ai radar avversari. Il fantasista spacca la porta. 2-1 per il Grifone.

50’st Incredibile palo colpito dal Ghiviborgo. Raffaelli esce a vuoto. Il pallone schizza verso Poli, che prende la mira di testa con la porta spalancata. L’inzuccata del classe 2004 del Ghiviborgo scheggia il legno destro e sfila a lato.

Us Grosseto-Ghiviborgo 2-1

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Schiaroli (33’st Bruni), Giustarini (25’st Riccobono), Sabelli, Marzierli, Rinaldini (44’st Rotondo), Aprili (17’st Macchi), Bensaja (35’st Carannante), Saio, Arcuri. Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Chilà, Gianassi, Giuliani, Guadalupo.

Ghiviborgo: Becchi, Turini, Signorini (37’st Nottoli), Sanzone, Carli, P. Carcani, Campani (33’st Poli), T. Carcani (37’st Petronelli), Gibilterra (1’st Orlandi), Vecchi, Lepri (14’st Giannini). Allenatore: Scarci. A disposizione: Masini, Nannipieri, Russo, Vitrani

Reti: 13’ Marzierli (GR), 26’ T. Carcani (GH), 47’st Riccobono (GR)

Arbitro: Luigi Pica (Roma 1) - Assistenti: Angelo Calce (Cassino), Pietro Serra (Tivoli)

Ammoniti: Gibilterra, Aprili, Signorini, Bensaja, Giustarini, Giannini, Becchi, Sabelli, Macchi, Carannante, Riccobono, P. Carcani.

Note: al 48’st espulso il Preparatore dei Portieri del Grosseto Matteo Della Bartolomea per comportamento non regolamentare - Angoli: 3-4 - Recupero: 2’pt; 6’st - Spettatori 1.100 circa

foto di Noemy Lettieri - U.S. Grosseto 1912