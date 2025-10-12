Serie D: il Grosseto ospita il Tau Altopascio, obiettivo vincere al “Carlo Zecchini”

Grosseto: Domenica di calcio al “Carlo Zecchini” di Grosseto, dove il Grifone scenderà in campo per la settima giornata del campionato di Serie D, ospitando il Tau Altopascio in una sfida che promette intensità.

Dopo una settimana di lavoro intenso agli ordini di mister Indiani, il Grosseto Calcio 1912 vuole tornare al successo, dando continuità alle buone prestazioni offerte nelle ultime uscite e confermando la crescita di condizione e di gioco mostrata in questa prima parte di stagione. Il tecnico biancorosso ha convocato l’intera rosa a disposizione, fatta eccezione per i giocatori alle prese con piccoli acciacchi, scegliendo di puntare su un gruppo compatto e motivato.

Calcio d’inizio domenica alle ore 15.00 al “Carlo Zecchini” di Grosseto.