Sport Serie D: Il derby maremmano va al Follonica Gavorrano. Us Grosseto battuto 2-1 19 febbraio 2023

19 febbraio 2023 110

110

Redazione Grosseto: Il derby maremmano di serie D va al Follonica Gavorrano che batte l'Us Grosseto 2-1. Esordio amaro per il nuovo allenatore dei biancorossi Cretaz. Doppietta per i minerari di Marcheggiani nel primo tempo, dove nel finale risponde Ciolli. Ma non basta, il FolloGav, porta a casa il derby 2-1. foto di Noemy Lettieri Seguici





