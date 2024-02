Serie D: Il derby contro il FolloGav va ai biancorossi del Grosseto che s'impongono di misura 1-0

Grosseto: Il derby tra Grosseto e FolloGav, alla fine va al Grosseto, che vince di misura 1-0 contro i cugini del Follonica Gavorrano. La rete delle vittoria per i biancorossi porta la firma di Romaione che sblocca il risultato al 2' minuto della ripresa. Bella gara, vivace e agonistica, che sicuramente ha divertito il pubblico presente allo "Zecchini". Tre punti importanti per i grossetani in chiave classifica.





Questa, in "pillole", la cronaca della gara:

3’ Palla al bacio di Sabelli per il taglio in profondità di Marzierli. L’assist filtra dentro l’area. Il centravanti del Grosseto controlla e calcia da ottima posizione. Attento il portiere Filippis sulla botta centrale del numero 9 locale.



6’ Scorribanda di Nardella sulla destra. L’esterno viene rimontato da Cretella e preferisce ragionare. Scarico all’indietro per Lo Sicco, che carica il destro. Conclusione fiacca. Facile la parata di Raffaelli.



11’ Palo terrificante del Grosseto. Rinaldini addomestica il pallone e disegna l’infilata per Riccobono. Brillante lavoro del trequartista biancorosso, che protegge in mezzo a due, resiste ad Ampollini e si appoggia su Marzierli. Bolide con i giri giusti dell’attaccante fiorentino. Legno pieno. La sfera schizza di nuovo in campo e viene liberata dalla difesa del Follonica Gavorrano.



24’ Dialogano Mauro e Regoli sul versante mancino. Velenoso cross di Regoli. Raffaelli con coraggio esce ed allontana con i pugni.



30’ Regoli duetta ancora con Mauro e ripropone al centro. Il pallone sporco arriva dalle parti di Pino. L’attaccante viene murato. Botrini irrompe sul possesso vagante, andando a contatto con Romairone in alta quota. Entrambi i calciatori precipitano a terra. Il Follonica Gavorrano invoca il calcio di rigore, ma l’arbitro Castellano di Nichelino fa chiaro cenno che si può proseguire.

36’ Annullato un goal al Grosseto. Rinaldini si costruisce sulla linea di fondo lo spazio per il suggerimento. Filippis smanaccia, anticipando Sabelli. Romairone appoggia in rete di testa, ma era già arrivato il fischio del direttore di gara per segnalare una carica irregolare sul portiere del Follonica Gavorrano.



38’ Punizione a spiovere di Lo Sicco. Si avvita Ampollini. Traiettoria alta sopra la traversa.



45’ Concessi 3 minuti di recupero.



46’ Riccobono sventaglia a cercare Rinaldini, il quale smista centralmente per Sabelli. Cavalcata di Grasso sulla destra ed invito rasoterra per Marzierli. L’attaccante si gira e scaraventa contro l’esterno della rete.



48’ Fine primo tempo.



2’st Il Grosseto sblocca la partita. Scorribanda di Grasso sulla destra. Il classe 2004 pennella d’esterno un servizio delizioso sul secondo palo. Sbuca Romairone, che, arrivato a rimorchio, batte Filippis da distanza ravvicinata. Grosseto in vantaggio con il secondo centro in campionato di Alessandro Romairone.



4’st Replica del Follonica Gavorrano. Pino si destreggia e gioca dentro per Regoli. Deviazione verso la porta che sfiora il montante alla sinistra di Raffaelli.



5'st Contropiede Grosseto. Romairone orchestra la transizione offensiva e coinvolge l’accorrente Rinaldini. Fendente da distanza invitante sporcato in calcio d’angolo.



10’st Cretella strappa centralmente, si accende e calcia di piatto dai venticinque metri. Sfera che sorvola la traversa.



12’st Follonica Gavorrano minaccioso. Slalom di Mauro sulla sinistra. Il laterale apparecchia per Regoli. Anticipo con perfetta scelta di tempo di Aprili, che salva il Grosseto con una chiusura imperiosa.



24’st Sabelli intercetta e trasforma l’azione da difensiva in offensiva. Subentra Riccobono, che consegna a Rinaldini, il quale pilota il pallone verso Marzierli. Sberla da fuori telefonata. Blocca Filippis.



27’st La punizione di Riccobono passa sotto la barriera. Filippis non si fida e prolunga in corner.



28’st Apertura telecomandata di Aprili per Rinaldini, che punta Lo Sicco ed offre la sfera a Riccobono. Cannonata mancina che sfiora la traversa per questione di centimetri.



33’st Souare si accende sulla destra e riesce a penetrare in area. Suggerimento basso. Buca il pallone la retroguardia del Grosseto. Mauro sottomisura sferra il diagonale. Traiettoria che lambisce il palo alla destra di Raffaelli.



35’st Follonica Gavorrano minaccioso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Aggancio difettoso di Rinaldini. Ne approfitta Ampollini che rovescia verso l’area. Dierna è ben appostato e tenta il lob morbido. Lettura efficace di Raffaelli.



38’st Nocciolini protegge ed innesca Rinaldini. Saetta improvvisa di Rinaldini. Filippis in qualche modo respinge. Intervento con il brivido del portiere minerario.



42’st Spiovente di Bensaja su palla inattiva. Saio pizzica il pallone, che si perde però sul fondo.



44’st Aprili va a vuoto nella copertura. Souare ne approfitta e scappa via sul binario di destra. Mencagli offre la sponda a Pignat. Tracciante completamente sballato.



45’st Concessi 5 minuti di recupero.



48’st Traversa del Follonica Gavorrano. Macrì dalla bandierina dipinge un assist per la testa di Dierna. Il capitano ospite sovrasta tutti. Inzuccata che si stampa sul legno superiore e si impenna oltre il fondo.



50’st Fine partita.







Grosseto-FolloGav 1-0

Grosseto: Raffaelli, Cretella, Davì, Sabelli (26’st Sacchini), Marzierli (36’st Nocciolini), Rinaldini (45’st Bruni), Riccobono (28’st Bensaja), Aprili, Prati, Romairone, Grasso (14’st Saio). Allenatore: Malotti. A disposizione: Sclano, Macchi, Russo, Porcu.

Follonica Gavorrano: Filippis, Pignat, Dierna, Pino (36’st Mencagli), Modic (13’st Macrì), Nardella (13’st Masini), Mauro, Lo Sicco (28’st Grifoni), Ampollini, Botrini, Regoli (26’st Souare). Allenatore: Masi. A disposizione: Marenco, Brunetti, Ceccanti, Barlettani.

Reti: 2’st Romairone

Arbitro: Giovanni Castellano (Nichelino) - Assistenti: Luca Chianese (Napoli), Alessia Cerrato (San Donà di Piave)

Note: Ammoniti: Modic, Grasso - Angoli: 5-5 - Recupero: 3’pt; 5’st - Spettatori: 1.600 circa

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri