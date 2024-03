Serie D: I torelli di mister Malotti s'impongono per 2-1 contro un coriaceo Poggibonsi

Grosseto: I torelli di mister Malotti s'impongono per 2-1 contro un coriaceo Poggibonsi: Le reti dei torelli portano la firma di Saio e Marzierli. Us Grosseto ha indossato, all'ingresso in campo, la maglia con la scritta Ciao Riccardo, per ricordare il giovanissimo tifoso biancorosso scomparso prematuramente.



Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri





La Cronaca della gara.

3’ Insidioso il Poggibonsi. Mazzolli disegna una punizione laterale a spiovere sul palo lontano. Larga non di molto alla sinistra di Raffaelli.

6’ Risponde il Grosseto. Rinaldini cattura la sfera e fa proseguire per Cretella. Servizio verso Romairone che sterza su Cecconi e prova a piazzare il tracciante a giro. A lato.

11’ Bellini innesca Camilli, che affonda a sinistra e propone il tiro-cross. Pallone sporcato in angolo. Sul tiro dalla bandierina successiva Mazzolli calamita su di sé una palla vagante. Destro alle stelle dal limite.

17’ Angolo tagliato di Riccobono. Cecconi pulisce l’area di rigore, svettando di testa. Grasso spara per due volte da fuori. Al secondo tentativo il fendente scorre sul fondo alla destra di Pacini.

20’ Camilli apre il compasso, pescando Bellini staccato a sinistra. L’attaccante giallorosso si costruisce l’uno contro uno e calibra la stoccata. Raffaelli respinge. Saio anticipa Motti, pronto al tap-in, in maniera provvidenziale.

Sul corner susseguente Mazzolli disegna uno schema. Martucci fa la torre. Prolunga ancora Bellini, impattando però il pallone in maniera non felice. Raffaelli in qualche modo si oppone.

22’ Pasticcio di Cecconi in una zona pericolosa della propria metà campo. Romairone gli sfila il pallone, ma esagera con l’altruismo, cercando un lezioso triangolo con Riccobono. Il Poggibonsi si salva.

23’ Cretella tira giù un campanile avversario e prova la volée. Soluzione sballata.

34’ Rinaldini, accerchiato da Cecconi e da Bigozzi, scarica fuori per Davì. Imbucata del centrocampista biancorosso. Cretella si avvita. Pacini alza sopra la traversa con la punta delle dita.

35’ Grosseto in vantaggio. Parabola affilata di Rinaldini su corner alla destra di Pacini. Stacco imperioso di Saio e pallone in rete. Il difensore del Grifone sovrasta Cecchi, spacca la porta e conduce il Grifone sull’1-0.

38’ Si fa vedere il Poggibonsi. Cecconi sforna un cross interessante. Grasso non la tiene. Motti si divincola all’altezza del dischetto, ma viene murato da Saio. Il pallone schizza verso Marcucci ha sul piede un’occasione d’oro, ma non inquadra la zona di Raffaelli.

45’ Concesso 1 minuto di recupero.

46’ Fine primo tempo.

9’ Davì si addormenta e si fa sradicare il pallone da Motti. L’attaccante punta la porta e fa partire la staffilata. Soluzione che sibila il palo alla sinistra di Raffaelli.

12’ Galoppa Rinaldini. Salito e servito Bruni. Cross basso che attraversa tutta l’area piccola. Rinaldini e Marzierli bucano. Raccoglie Cretella. Il capitano del Grosseto calcia da fuori. Facile per Pacini.

13’ Percussione di Motti che si affida a Bellini. Azione personale di Bellini che converge e spigiona il destro. Soluzione arcuata che termina alta.

14’st Azione insistita del Poggibonsi. Motti, agendo da boa centrale, fa ponte per Cecconi. Il laterale destro libera il bolide. A lato di un soffio.

16’st Rocambolesca rete del Grosseto, che perviene al raddoppio. Suggerimento di Bensaja. Marzierli prende l'ascensore su Di Paola e staccca. Il portiere Pacini si oppone con i piedi, ma non riesce ad inchiodare la sfera a terra. Il pallone carambola su Cecchi, rimane lì e sbatte nuovamente su Marzierli, pronto a ribadire in goal. Raddoppio biancorosso.

18’st Purro si accende con una serpentina e cerca la stoccata da fuori. Sul fondo.

20’st Romairone sguscia via e si catapulta verso la porta. Conclusione velenosa. Pacini schiaffeggia il pallone con reattività.

23’st Proteste vibranti del Poggibonsi per un intervento fuori area del portiere del Grosseto Raffaelli, gravato da ammonizione, ai danni di Bellini. L’arbitro Rodigari di Bergamo comanda calcio di punizione in favore degli ospiti.

26’st Romairone imbuca verso Bensaja, che controlla e pettina il pallone verso lo specchio. Sfera in rete, ma si era alzata la bandierina dell’assistente Tranchida di Pisa a segnalare il fuorigioco del centrocampista romano.

29’st Super parata del portiere del Grosseto Raffaelli, che dice di no ad un avvitamento di Gistri, imbeccato da un calcio piazzato di Purro.

30’st Angolo di Mazzolli. Stacco di Martucci che termina lemme lemme alla sinistra di Raffaelli.

37’st Schema dalla bandierina per il Poggibonsi. Dialogano Mazzolli e Purro. La sfera viene restituita a Mazzolli che sferra la sventola da fuori. Prodezza balistica che non riesce.

45’st Ancora Raffaelli superlativo, questa volta sulla sberla di Motti, che controlla sul dischetto e libera una cannonata. Il portiere del Grosseto mura la conclusione destinata all’angolino.

45’st Concessi 6 minuti di recupero.

46’st Il Poggibonsi accorcia. Pallone sparato in avanti alla ricerca degli attaccanti. Bellini anticipa Saio. Motti si infila e batte Raffaelli, cogliendo in controtempo una retroguardia del Grosseto mal posizionata.

Poggibonsi-Grosseto 1-2

Poggibonsi: Pacini, Mazzolli, Cecchi, Marcucci (24’st Barbera), Bellini, Camilli (24’st Gistri), Motti, Bigozzi (14’st Rocchetti), Di Paola, Cecconi (14’st Purro), Martucci . Allenatore: Calderini. A disposizione: Di Bonito, Corcione, Bigica, Borri, Martino Coriano

Grosseto: Raffaelli, Bruni, Cretella (34’st Sacchini), Davì, Marzierli, Rinaldini [14’st Bensaja (40’st Nocciolini)], Riccobono (14’st Russo), Prati, Romairone, Saio, Grasso (24’st Aprili). Allenatore: Malotti.

A disposizione: Sclano, Macchi, Porcu.



Reti: 35’ Saio (G), 16’st Marzierli (G), 46’st Motti (P)



Arbitro: Nicolò Rodigari (Bergamo) - Assistenti: Davide Tranchida (Pisa), Filippo Ferretti (Pistoia)

Ammoniti: Grasso, Raffaelli, Bensaja, Camilli, Saio, Bellini, Sacchini



Note: Angoli: 7-6 - Recupero: 1’pt; 6’st 51’st