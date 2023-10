Sport Serie D. Grosseto stoppato in casa dalla Sangiovannese non va oltre il pari 23 ottobre 2023

Grosseto: Stoppato dalla Sangiovannese il Grosseto non va oltre il risulto di parità 1-1- - allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto. Un gara scialba che non ha convito e soprattutto scontentato i tifosi biancorossi presenti sugli spalti. Adesso nel prossimo turno, per i ragazzi di Bonucelli ci sarà il derby in trasferta a Figline la prossima settimana. Us Grosseto-San Giovannese 0-0 Grosseto: Raffaelli, Bruni (25’st Giuliani), Cretella, Schiaroli, Giustarini (5’st Rinaldini), Marzierli, Riccobono, Aprili, Macchi (1’st Saio), Bensaja (16’st Picchi), Arcuri (34’st Guadalupo). Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Chilà, Carannante, Gianassi, Mandolfo. Sangiovannese: Barberini, Lorenzoni, Simonti, Farini, Nannini, Rosseti, Massai (38’st Campo), Baldesi (45’st Iaquinta), Caprio (28’ Senesi), Zhar, Disegni. Allenatore: Bencivenni. A disposizione: Timperanza, Chelli, Ratti, Kodra, Romanelli, Manetti. Arbitro: Sebastian Petrov (Roma 1) - Assistenti: Gabriele Elisino (Ostia Lido), Angelo Di Curzio (Civitavecchia) Ammoniti: Cretella, Farini, Nannini, Lorenzoni, Schiaroli, Disegni

Note: Angoli: 6-2 - Recupero: 1'pt; 6'st Foto di Noemy Lettieri - U.S. Grosseto 1912





