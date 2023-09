Serie D: Grosseto-Seravezza Pozzi domenica 24 settembre. I convocati

Grosseto: Prosegue l’iniziativa “Il Grifone è di tutti”, campagna introdotta per enfatizzare il prezioso lavoro delle associazioni del territorio e per porre l’accento sulla imprescindibile funzione dell’istruzione e dello sport nel percorso di crescita degli adolescenti. Intanto mister Vitaliano Bonucelli ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Seravezza Pozzi.







Per la gara Grosseto-Seravezza Pozzi di domenica 24 settembre, i novanta biglietti di Curva Nord, trenta per categoria, messi a disposizione gratuitamente dalla società, sono stati assegnati a:

- “La Farfalla-Cure Palliative”, onlus che offre assistenza domiciliare e sostegno psicologico per i pazienti in fase avanzata e terminale di malattia, e ai loro familiari.

- A.S.D. Grosseto Handball, associazione con numerosi iscritti che consente ai giovani di praticare la disciplina sportiva della pallamano con rilevanza anche in ambito nazionale.

- L’istituto Fossombroni, scuola ad indirizzo commerciale sportivo, all’interno del quale il Direttore Operativo di U.S. Grosseto Iacopo Tonelli ed i calciatori biancorossi Manuele Giustarini e Riccardo Cretella sono stati ospiti nella giornata di martedì 19 settembre per un piacevole incontro con gli studenti: una visita dai simpatici scambi di vedute che ha arricchito lo spirito di tutti i partecipanti.

U.S. Grosseto 1912, nel ringraziare i beneficiari del progetto per la disponibilità e per l’accoglienza, dà appuntamento a domenica 24 settembre alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Zecchini per tifare Grifone.