Serie D: Grosseto merita la vittoria, ma non va oltre il pari contro il Livorno

Ottima prova e grande carattere da parte del Grosseto.

Vedi le dichiarazioni a fine gara.



Grosseto: Gioca benissimo il Grosseto, in campo finalmente si rivedono 11 leoni pronti a combattere come aveva chiesto in settimana patron Giovanni Lamioni. Alla fine la gara si ferma sul 1-1, complice un arbitraggio senz’altro non all’altezza della situazione.

Sono i torelli a fare la gara e ad andare più volte vicino alla rete. Poi al 38’ con Cretella passano in vantaggio. I goal per i labronici arriva al minuto 81’ quando il signor Acquafredda di Molfetta, concede un dubbio penalty agli ospiti. Il portiere maremmano Nanetti, para, ma non trattiene e il pallone scivola di poco dentro la rete. Poco prima, Gomes su un tiro da fuori, non è fortunato e colpisce la traversa. Contestatissimo l'arbitro a fine gara.





Us Grosseto-Livorno 1-1

GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Bruno, Cretella, Ciolli, Bruni, Moscatelli (dal 48′ Messini), Pasciuti, Diambo, Gomes, Aleksic (dal 69’ Carannante). A disposizione: Cirillo, Ferrante, Cesaroni, Caprioli, Rotondo, Battistoni, Scaffidi. Allenatore: Cretaz.

LIVORNO: Bagheria, Giampà, Russo (dal 63’ Lucatti), Fancelli, Giuliani (dal 89’ Lucarelli), Luci, Bruzzo, Lorenzoni, Frati (dal 39′ Lo Faso), El Bakhtaoui, Longo (dal 39′ Bamba). A disposizione: Fogli, Dussol, Lucarelli, Belli, Pecchia, Benassi. Allenatore: Esposito.

ARBITRO: signor Acquafredda di Molfetta – assistenti: Granata di Viterbo e Spizouco di Cagliari.

MARCATORI: 38′ Cretella (GR), 81′ Lo Faso (su rigore) (LI).