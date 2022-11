Grosseto: Giornata amara per l’Us Grosseto di mister Liguori (anche oggi espulso per proteste), che perde di misura in casa dell’Arezzo. Gli aretini vincono il match 2-1. Per i torelli adesso la classifica si rifà critica.



Non va oltre il pari il FolloGav contro il Città di Castello. 2-2 il risultato finale che non accontenta i metalliferi.