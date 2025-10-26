Meteo come sarà il tempo lunedì 27 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto
Serie D: Grosseto batte Poggibonsi e vola in vetta al girone E
Grosseto: L’Us Grosseto non si ferma più. I biancorossi di mister Paolo Indiani superano il Poggibonsi allo stadio Carlo Zecchini con una prestazione di grande sostanza e, complice il pareggio del Siena contro il Ghiviborgo (1-1), balzano da soli in testa alla classifica del girone E di Serie D con 22 punti.
Davanti al proprio pubblico, (circaa 1.400 gli spettatori) il “Grifone” ha disputato una gara attenta e concreta, gestendo con maturità i momenti più delicati e colpendo al momento giusto. Una vittoria che conferma il grande stato di forma della squadra maremmana. Con il successo odierno, il Grosseto sale dunque a 22 punti, staccando di due lunghezze il Siena (20), fermato in casa dal Ghiviborgo.