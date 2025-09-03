Serie D. Grosseto, al via la distribuzione delle card abbonamenti per la stagione 2025-2026

Grosseto: Prosegue con entusiasmo la campagna abbonamenti “Con Orgoglio e Passione” dell’US Grosseto 1912, attiva fino al 20 settembre. La società biancorossa comunica che a partire da giovedì 4 settembre i tifosi che hanno già sottoscritto l’abbonamento potranno ritirare le nuove card rigide, valide per la stagione sportiva 2025-2026 e destinate a sostituire il tradizionale formato cartaceo.

Le card potranno essere ritirate presso il Centro Sportivo Carlo Pucci di Roselle, aperto al pubblico con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Un passo importante verso una gestione più moderna e funzionale degli abbonamenti, che conferma l’impegno del club nel rafforzare il legame con i propri tifosi e nel migliorare i servizi a loro dedicati. I sostenitori biancorossi hanno così un motivo in più per stringersi attorno al Grifone in vista della nuova stagione di Serie D.