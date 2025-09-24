Sport Serie D, girone E: il Grosseto espugna Cannara, finale 3-2 per i maremmani 24 settembre 2025

Marzierli, Ampollini e Regoli lanciano i biancorossi, gli umbri reagiscono nel finale con Maselli e Montero ma non basta. (foto Noemy Lettieri per US Grosseto) Grosseto: Vittoria sofferta ma preziosa per il Grosseto, che espugna il campo del Cannara con un 3-2 ricco di emozioni. I maremmani dominano per oltre un’ora, ma subiscono il ritorno d’orgoglio degli umbri, che sfiorano la rimonta nel finale. Il match si accende al 36’, quando Marzierli porta avanti il Grosseto. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio di Ampollini, che manda le squadre al riposo sullo 0-2. In avvio di ripresa, al 59’, è Regoli a calare il tris, facendo pensare a una partita ormai chiusa.

Il Cannara però non molla e trova nuove energie negli ultimi dieci minuti: all’80’ Maselli firma il gol della speranza, subito seguito, all’82’, dal 2-3 di Montero, che riapre clamorosamente i giochi. Nel finale i padroni di casa spingono ma non trovano il guizzo del pareggio. Il direttore di gara Ambrosino di Torre del Greco ha ammonito Roselli e Lomangino per il Cannara, Riccobono e Fiorani per il Grosseto. Quattro calci d’angolo a due per i biancorossi testimoniano una maggiore intraprendenza offensiva della squadra maremmana, che però ha rischiato grosso davanti a un Cannara mai domo. Tre punti fondamentali per il Grosseto in chiave classifica, mentre al Cannara resta il rammarico di aver accarezzato una rimonta che avrebbe avuto il sapore dell’impresa. GROSSETO: Marcu, Ciraudo, Brenna, Ampollini, D'Ancona, Della Latta ('83 Bacciardi),Bellini ('88 Dierna),Riccobono ('75 Sacchini),Sabelli ('58 Fiorani),Regoli ('75 Di Santo),Marzierli A disp.: Cardelli,Santarelli,Corallini,Benedetti CANNARA: Vassallo,Porzi ('64 Cardoni),Schvindt ('90 Azurunwa),Bertaina,Baraboglia,Myrtollari,Haxhiu,Montero ('54 Camilletti),Lomangino,Roselli ('69 Vitaloni),Ferrario ('45 Maselli) A disp.: Taito,Raviele,Fioretti,Di Cato Arbitri: Arbitro: Giosuè Ambrosino (Torre Del Greco)

Assistente 1: Federico Corbelli (Rimini)

Assistente 2: Luca Angelini (Rimini) Goal: '36 Marzierli (G), '40 Ampollini (G), '59 Regoli (G), '80 Maselli (C), '82 Montero (C) Ammoniti: '38 Roselli (C), '62 Riccobono (G), '69 Fiorani (G), '71 Lomangino (C) Angoli: Cannara 2 - Grosseto 4

