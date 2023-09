Serie D, gara Livorno-Grosseto. Nuove disposizioni trasferta

Grosseto: "A seguito della determinazione della Questura di Livorno in ordine alla gara Livorno-Grosseto di domenica 17 settembre ore 15.00, - 'l'Us Grosseto - comunica a tutti i tifosi biancorossi che a partire da stamattina, saranno acquistabili, per i residenti in provincia di Grosseto, solo i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Armando Picchi, al prezzo di € 12 più diritti di prevendita presso il circuito Vivaticket o presso la Tabaccheria Stolzi in via Roma.



Si precisa che la vendita terminerà nella giornata di sabato 16 settembre e pertanto, nella giornata di domenica 17, non sarà possibile l’acquisto dei biglietti. L'U.S. Grosseto esprime sentiti ringraziamenti al sindaco della città Antonfrancesco Vivarelli Colonna, biancorosso DOC, per essersi adoperato in favore dei tifosi del Grifone, permettendo la messa a disposizione di un pullman di Autolinee Toscane, che consentirà il trasporto dei sostenitori del Grosseto verso Livorno per la partita di domenica 17 settembre allo stadio Armando Picchi.