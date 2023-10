Sport Serie D. Finisce in parità il derby Follonica Gavorrano-Grosseto 15 ottobre 2023

Gavorrano: Finisce in parità il derby Follonica Gavorrano-Grosseto valido quale sesta giornata del campionato di serie D. E' stata nel complesso una gara bella e vibrante gara con i torelli che sono andati subito in vantaggio al primo minuto con Arcuri. Nella ripresa accorcia le distanze per i minerari al 56' Lo Sicco. La gara poi finirà con il risultato di 1-1.



FolloGav-Us Grosseto 1-1 Follonica Gavorrano: Filippis, Ceccanti, Pignat, Dierna, Grifoni (43’st Origlio), Souare (18’st Pino), Masini (24’st Barlettani), Lo Sicco, Ampollini, Botrini (50’st Bellini), Regoli (15’st Marcheggiani). Allenatore: Masi. A disposizione: Bianchi, Brunetti, D’Agata, Modic. Grosseto: Raffaelli, Bruni (41’st Giuliani), Cretella, Schiaroli, Marzierli, Rinaldini (24’st Giustarini), Riccobono (30’st Carannante), Macchi (30’st Aprili), Bensaja (18’st Picchi), Saio, Arcuri. Allenatore: Bonuccelli. A disposizione: Chilà, Gianassi, Moscatelli, Guadalupo. Reti: 1’ Arcuri (GR), 11’st Lo Sicco (FG)

Arbitro: Lorenzo Massari (Torino) - Assistenti: Marco Tonti (Brescia), Michele Pagano (Brescia) Ammoniti: Cretella, Masini, Riccobono, Schiaroli, Marzierli, Pino

Note: Angoli: 4-2 - Recupero: 1’pt; 6’st

1' Rete lampo del Grosseto. Dopo 35 secondi il Grifone è già in vantaggio. Cretella recupera con astuzia un pallone vagante e coinvolge tra le linee Rinaldini. Il fantasista inventa un angolo di passaggio geniale per l'accorrente Arcuri. Il laterale classe 2004 fa centro con un preciso diagonale. 3' Calcio di punizione a girare di Bensaja. Marzierli incorna di testa. La sfera sorvola la traversa. 12' Buona pressione di Marzierli sui portatori di palla del Follonica Gavorrano. Rinaldini uncina, si gira e sferra il destro dal limite dell'area. Traiettoria alta. 14' Grifoni rincorre il suggerimento profondo di Lo Sicco. Schiaroli gli sposta il pallone, ma l'esterno locale riesce a subentrare nell'azione e a pennellare al centro. Raffaelli smanaccia. Sotto porta si inserisce Masini, che si avvita. Soluzione debole. Follonica Gavorrano minaccioso. 28' Schiaroli soffia il pallone a Regoli e fa ripartire l'azione del Grosseto. Riccobono fa correre Marzierli, che parte largo a sinistra sul filo del fuorigioco e resiste all'attacco di Dierna. Il centravanti si mette in proprio e carica la staffilata con il destro, ignorando la sortita offensiva di Cretella. Blocca il portiere Filippis. 33' Souare svetta su corner effettuato da Lo Sicco. Il pallone non inquadra lo specchio. 35' Rimessa laterale di Bruni. Arcuri sforna un cross molto interessante. Ampollini salva tutto, anticipando con maestria Riccobono, appostato a due passi dalla porta. 36' Schema su calcio d'angolo chiamato dalla coppia Bensaja-Riccobono. Sullo spiovente, Saio ingaggia una furiosa caccia al pallone. Serie di rimpalli. Marzierli prova a girare nel traffico. Si salva Filippis. 37' Inzuccata di Botrini, che anticipa Saio telecomandando verso la porta l'angolo di Lo Sicco. Stacco prepotente, ma carente di precisione. 39' Masini impegna Raffaelli con un destro da fuori. Ammortizza in due tempi il portiere del Grosseto. 5'st Lo Sicco calibra al centro un calcio di punizione dalla destra. Il pallone prolungato finisce dalle parti di Dierna, il quale si coordina per l'acrobazia. Soluzione velleitaria. 7'st Azione al fulmicotone del Grosseto. Riccobono capisce tutto, fermando Dierna e dialogando in velocità con Rinaldini. Sul pallone di ritorno, Riccobono compie una giocata sopraffina, lanciando Marzierli. Miracolosa chiusura di Ampollini sul tiro a botta sicura del centravanti biancorosso. 8'st Altro schema su calcio d'angolo del Grosseto. Riccobono pennella ad uscire. Cretella gira di testa. A lato. 11'st Pareggio del Follonica Gavorrano. Calcio di punizione da posizione centrale di Lo Sicco. La botta violenta coglie di sorpresa il portiere biancorosso Raffaelli, che compie un intervento non irreprensibile sul tracciante del regista dei minerari. Il pallone finisce in fondo al sacco. 21'st Spunto di Grifoni. L'esterno sinistro converge e sprigiona il mancino. Raffaelli si accartoccia e bracca la sfera. 27'st Pino sposta Schiaroli dentro l'area con una dubbia spallata. L'attaccante sfonda sulla sinistra e cerca il colpo sottomisura. A lato di un soffio. 34'st Altra punizione micidiale di Lo Sicco dal limite. La sfera sfila alla destra di Raffaelli ed esce per questione di centimetri. 37'st Aprili doma il pallone e propone il cross. Marzierli va in cielo, ma il portiere Filippis lo anticipa con un'uscita tempestiva. Sugli sviluppi dell'azione Cretella va al tiro, ma il secondo aassistente Pagano segnala il fuorigioco. 50'st Occasione per il neo entrato Marcheggiani, che si divincola in area, raccogliendo i frutti del lavoro di Pino e scocca il destro. Strozzato. Raffaelli para. 51'st Spunto sulla sinistra di Arcuri e servizio per Picchi, che apre il fuoco da fuori. Battuta fiacca.





