Serie D: Finisce in parità (1-1) il derby di serie D Sangiovannese-Us Grosseto

Redazione Grosseto: Finisce in parità il derby di serie D Sangiovannese-Us Grosseto. Risultato finale 1-1. Espulso per proteste pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo Cretaz. Gara molto maschia e nervosa. Di buono un punto guadagnato che smuove la classifica da parte dei torelli maremmani. Sangiovannese-Us Grosseto 1-1 SANGIOVANNESE: Cipriani, Cesaretti, Dodaro, Sacchini (90’ Migliorini), Lorenzoni, Rosseti, Baldesi (74' Nannini) Atzeni (82’ Miccoli) Vanni, Zhar, Boix (82' Caprio) A disposizione: Palazzini, Milani, D Agosto, Senesi, Bellini. Alenatore: Firicano GROSSETO: Nannetti, Crivellaro, Carannante (79’ Cesaroni) Cretella, Bruni, Bruno (86’ Ferrante), Pasciuti, Diambo (57' Rotondo), Aleksic (53' Gomes), Giustarini, Battistoni. A disposizione: Cirillo, Veronesi, Caprioli, Moscatelli, Scaffidi. Allenatore: Cretaz Direttore di Gara: Gabriele Caggiari di Cagliari - Assistenti: Diego Massa di Carbonia e Leonardo Moroso di Sassari RETI: 30’rigore Sacchini (SG), 81’ Giustarini (GR) NOTE: Spettatori circa 400, dei quali 120 ospiti. Seguici





