Serie D: Figline-Grosseto, info biglietti

Grosseto: La Società Us Grosseto informa i propri sostenitori che i biglietti per la gara di campionato Figline-Grosseto, incontro in programma domenica 29 ottobre 2023 ore 14.30, saranno in vendita il giorno della partita presso i botteghini dello Stadio Goffredo Del Buffa.



Non verrà quindi effettuata la prevendita.

Ai tifosi del Grifone è stato riservato il settore ospiti, dalla capienza di 530 posti. Il tagliando avrà il costo unico di 10 euro. Saranno inoltre disponibili anche i biglietti per la Tribuna Laterale coperta al prezzo di 13 euro. La biglietteria dell’impianto sportivo aprirà alle ore 13.30.