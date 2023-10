Serie D: Figline-Grosseto finisce in parità (0-0) a vincere comunque è stato il fair-play finale

Grosseto: In campo Figline-Grosseto, gara valida per l'ottavo turno del girone E del campionato di serie D, finisce 1-1 con il Grosseto che acciuffa in pieno recupero la rete del pari con Schiaroli. Ma in campo e sugli spalti vince il fair-play messo in atto dal Figline, che un classico "terzo tempo" degno dei più grandi incontri di ruby omaggia i calciatori con vivande e cordialità che raramente ritroviamo sui campi di calcio.

𝐈 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐅𝐢𝐠𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥'𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀. La Società U.S. Grosseto 1912, nelle persone del patron Giovanni Lamioni, del Direttore Generale Filippo Vetrini e del Direttore Operativo Iacopo Tonelli, ringrazia sentitamente la ASD Figline 1965 in tutte le sue componenti dirigenziali per la splendida accoglienza ricevuta nel pre e nel post della gara disputata in data odierna allo Stadio Comunale Goffredo Del Buffa. Dopo il fischio finale all’intero gruppo squadra biancorosso è stato inoltre riservato un terzo tempo a base di vivande, molto apprezzato da tutto il club.

Uno stile signorile quello adottato dal Figline che rappresenta il sale del calcio e che dovrebbe contraddistinguere ogni partita, indipendentemente dal suo esito. U.S. Grosseto attende la A.S.D. Figline 1965 nell’incontro di ritorno per ricambiare con altrettanto calore l’impeccabile ospitalità.

Figline-Grosseto 1-1



FIGLINE 1965 : Pagnini, Dema, Banchelli(46° Di Blasio), Bonavita(46°Zhupa), Sabatini, Ficini, Zellini, Sesti, Caggianese(60° Rufini), Torrini(84° Cavaciocchi), Diarra. A disposizione: Simoni, Orpelli, Fiore, Malpaganti, Cavaciocchi, Di Blasio, Donnarumma, Rufini, Zhupa. Allenatore : Stefano Tronconi

U.S. GROSSETO 1912 : Raffaelli, Bruni, Cretella, Schiaroli, Marzierli, Rinaldini(74°Giuliani), Riccobono(66° Carannante), Aprili(71° Moscatelli), Macchi, Bensaja, Arcuri(81°Guadalupo). A disposizione : Chila, Carannante, Giustarini, Sabelli, Giuliani, Moscatelli, Saio, Guadalupo, Picchi. Allenatore : Vitaliano Bonuccelli

Arbitro Signor Andrea Terribile sez. Bassano Del Grappa, Assistente 1 Signor Vincenzo Pone sez. Nola, Assistente 2 Davide Eliso sez. Castellammare Di Stabia.

Note : Spettatori 580 circa recupero 1T 1°. recupero 2T 6°. Angoli: 6-6. Al 5° espulso Macchi (US Grossetto) fallo da ultimi uomo, 40° Aprili (US Grosseto), 41° Sesti(ASD Figline1965), 48° Di Blasio(Figline1965), 72° Dema(ASD Figline 1965), 81° Torrini (ASD Figline), 89° Schiaroli), 93° Giuadalupo(US Grosseto).

Reti: 69° Zhupa (Figline), 97° Schiaroli (US Grosseto).

foto di Noemy Lettieri - U.S. Grosseto 1912