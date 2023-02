Sport Serie C, la Giorgio Peri travolge l'Oasi Viareggio 14 febbraio 2023

Redazione Grosseto: Sbarca a Grosseto la quarta forza del Campionato con l’intenzione di rafforzare la posizione in classifica. Ad attenderla c’è la Giorgio Peri che snocciola la migliore prestazione della stagione rimandando a Viareggio le avversarie senza neppure un set. Sentiamo le considerazioni del Coach Stefano Spina: “Ho terminato l’ultimo allenamento della settimana dicendo che ci siamo allenati come una squadra che il Sabato vince, e così è stato, benissimo in tutti i reparti, sempre attente e concentrate, davvero una bellissima prestazione, una grande vittoria contro una squadra molto forte”. Complimenti alle ragazze per il lavoro svolto, che paga sempre.

