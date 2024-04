Serie B Maschile, Grosseto Handball si gioca la promozione

Grosseto: Una stagione unica per ๐—ฆ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜๐—ผ ๐—›๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—น che in questa annata รจ stata protagonista assoluta del Campionato di Serie B Maschile prendendosi la scena meritata, forte di un roster rodato, sperimentato, finalmente maturo per il salto di qualitร , da troppi anni rimandato.



Sotto la guida di due tecnici di livello, quali ๐——๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐—น๐—ฒ ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ e ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ ๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ป๐—ถ, la squadra ha saputo imporsi contro tutte le antagoniste, giocando sempre con grande determinazione, luciditร , voglia di arrivare, senza mai essere arrendevole o adagiarsi sugli allori,sapendo venir fuori ancheda situazioni difficili durante il lungo cammino.





Con l'ultima avvincente vittoria casalinga, contro ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฎ ๐—›๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—น, con 6 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, i biancorossi concludono alla grande la regular season e ๐˜€๐—ถ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฒ ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—ณ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ, che saranno giocate proprio a Grosseto, presso il Palasport di Via Lago di Varano, nelle giornate del 4 e 11 maggio p.v., date in cui si terranno rispettivamente le semifinali e le finali 1ยฐ/2ยฐ e 3ยฐ/4ยฐ posto.

Una stagione sin qui da incorniciare per la societร del capoluogo maremmano che ora la vedrร impegnata in un finale di stagione rovente essendo in lizza per la conquista del campionato, dove se la vedrร in semifinale proprio con Medicea handball, avversario sempre ostico e non facile da battere, con l'auspiciio di passare e incontrare la vincente tra ๐— ๐˜‚๐—ด๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—›๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—น ๐—จ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฑ, altra compagine molto ben attrezzata, e ๐—จ.๐—ฆ.๐—ข๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ฐ ๐— ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฎ, team mai domo e che ha sempre tanta energia da vendere.





Dunque finale di stagione di gran rilievo per lโ€™ASD Solari Grosseto Handball da sempre protagonista nella pallamano, sport per il quale ha sempre dimostrando di avere un feeling particolare, avendo ricevuto tante soddisfazioni in passato, arrivando a giocare anche in serie A2 maschile e femminile e in Serie A ร‰lite maschile e che, in questo ultimo periodo, sta cercando di riportare il proprio movimento ai livelli di un tempo, anche con le nuove generazioni, le quali sicuramente daranno tante altre soddisfazioni ed emozioni ai propri tifosi, il tutto con la consapevolezza che lโ€™unico obiettivo della societร รจ stato e sarร sempre, quello di far crescere i giovani del vivaio portandoli nelle prime squadre cosรฌ da avere sempre maggiori soddisfazioni, certificando con i fatti il buon lavoro fatto da tutto lo staff tecnico e dirigenziale della societร in questi anni di attivitร .