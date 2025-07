Serie B: il Big Mat Bsc batte il Nettuno e vola ai playoff

Stagione da incorniciare per il softball grossetano: under 13, under 19 e prima squadra qualificate alle fasi nazionali

È una stagione da incorniciare per il softball del Big Mat Bsc Grosseto. Le ragazze di Paolo Verrecchia, guidate da un’ottima Stefania Balloni, si sono aggiudicate per 9-0 sul campo neutro della Fiorentina lo spareggio contro il Nettuno, qualificandosi così per i playoff. “È stata una partita molto complicata – commenta il manager Paolo Verrecchia -, bloccata sullo 0-0 nei primi cinque inning. Poi Balloni, con esperienza e grande determinazione, ha siglato un doppio con basi cariche, permettendoci di andare sul 3-0. Una volta passate in vantaggio, le ragazze sono state eccezionali nel non subire la reazione delle avversarie e continuare a macinare punti. Un plauso particolare lo meritano anche Giorgia Marianello, bravissima nel guidare Balloni da dietro il piatto di casa base, e tutto l’attacco biancorosso”.

La vittoria sul Nettuno permetterà alle ragazze del Big Mat Bsc Grosseto di giocarsi i playoff per la promozione. Il primo turno, contro la vincente del girone siciliano, ci sarà il 6 e il 7 settembre allo stadio Simone Scarpelli.

Oltre alla qualificazione della prima squadra, la società maremmana ha festeggiato la qualificazione alle fasi nazionali anche delle under 13 di Fiorenzo Cappuccio (campionesse regionali) e delle under 19 di Enrico Franceschelli (seconde classificate in Toscana). “Siamo davvero felici – conclude Verrecchia – per quello che siamo riusciti a esprimere sul campo e anche fuori. Adesso le nostre tre squadre si prenderanno un periodo di meritato riposo e dopo Ferragosto cominceranno a preparare i prossimi incontri”.