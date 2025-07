Serie B: il Big Mat Bsc batte il Cali Roma

Doppia vittoria pesante per le ragazze di Verrecchia in vista dei play off. Sconfitte le laziali per 18-1 e 10-3

Grosseto: Due vittorie di carattere ad Acilia sotto il sole rovente sul campo del Cali Roma. La prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto, che sogna la qualificazione ai playoff, si è imposta per 18-1 e 10-3 sulle laziali. “Due prove solide e intense – commenta il manager Paolo Verrecchia - da parte delle nostre ragazze, scese in campo con concentrazione, attitudine e spirito di sacrificio. Sapevano bene che in una classifica così serrata ogni punto, ogni out, può fare la differenza”.

La prima gara ha subito mostrato un gruppo determinato, lucido, capace di tenere alta l’attenzione in ogni fase del gioco. Nella seconda partita, sulla scia della prima, la squadra ha voluto subito ribadire la propria mentalità vincente. “Pochi fronzoli – continua Verrecchia -, grande aggressività in attacco e la volontà chiara di non commettere sbavature. Le mazze si sono accese fin dall’inizio e hanno fatto la differenza, permettendo di portare a casa anche il secondo successo. Ora il focus è tutto su sabato prossimo, quando ci aspetta una trasferta delicatissima a Caserta contro il Fisciano. Sarano due partite che potranno dire moltissimo sulla nostra corsa ai play off. Serviranno massima concentrazione, cuore e testa. La strada è tracciata”.