Serie A2, una sconfitta e una vittoria per il Castiglione nella trasferta al sud

In Coppa Italia la Blue Factor prima perde clamorosamente a Salerno per 5-4, poi va a sbancare Matera per 7-2



Castiglione della Pescaia: Nel fine settimana, la doppia trasferta al sud ha regalato un forte dispiacere e una vittoria clamorosa: sabato sera l’inopinabile sconfitta a Salerno per 5-4, maturata in un finale convulso quando i biancoclesti a due minuti dalla fine erano avanti 4-2; il clamoroso riscatto domenica a Matera: la Decom, già praticamente sicura dell’approdo alle Final Four di Coppa Italia, deve giocare l’ultima gara contro il fanalino Prato, è abbattuta addirittura per 7-2.

Al pala Tumieri di Salerno è stata una partita equilibrata e dopo l’iniziale vantaggio di Giuseppe Giudice, la pronta risposta di Guarguaglini e Piro in due minuti portavano avanti la Blue Factor, con il gol di Santoni che mandava sul 3-1 i maremmani in vantaggio al riposo. Il rigore di Giuseppe Giudice in avvio di ripresa riportava sotto i granata, subito replicato dal gol di Brunelli del 4-2. Poi si arrivava al finale. L’argentino Fontan metteva dentro il 4-3 che ridava speranze ai suo quando mancavano due minuti alla sirena finale. Nell’ultimo giro di orologio il Castiglione si disuniva: a 29 secondi dalla fine Ferrari segnava il pari, e sul decimo fallo di squadra a 7 secondi dalla conclusione ancora Fontan, su punizione, regalava la vittoria ai suoi per 5-4.

Alla tendostruttura di Matera il quintetto di Alessandro Brizzi entrava in pista comunque concentrato. Avvio di studio con il Roller Matera di Valerio Antezza, in panchina Damiano Capolupo, che sbloccava il risultato con Bigatti. Anche qui pronta risposta biancoceleste: pari di capitan Brunelli e il raddoppio di Piro. Saitta disinnescava gli attacchi lucani, sul blu a Onori, attento sulla punizione di Gadaleta, e si andava al riposo. In avvio di ripresa ancora un gol di Brunelli per il 3-1. Poi Guarguaglini e Santeramo per il botta e risposta. La rete di santoni però metteva in discesa la gara per il Castiglione: in sequenza reti di brunelli, tripletta, e ancora Guarguaglini per il 7-2 finale.

Campolongo Hospital Salerno-Blue Factor Castiglione 5-4

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO: Juanito Marrazzo, (Manuel Navarra); Dario Granito, Giuseppe Giudice, Francesco Sabetta, Lorenzo Ritonnaro, Samuele Ferrari, Giorgio Giudice, Juan Cruz Fontan Alfani, Gianmarco Durante. All. Massimo Giudice.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini), Mattia Piro, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Luca Mantovani. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Francesco De Palma di Giovinazzo.

RETI: pt (1-3) 3’34 G.Giudice (S), 9’35 Guarguaglini (C), 11’04 Piro (C), 17’47 Santoni (C); st 2’22 rig. G.Giudice (S), 3’00 Brunelli (C), 22’41 Fontan (S), 24’31 Ferrari (S), 24’53 pp Fontan (S).





Decom Roller Matera-Blue Factor Castiglione 2-7

DECOM ROLLER MATERA: Joseph El Haouzi, (Simone Pigato); Conrado Piozzini Pereyra, Simone Rondinone, Pamela Lapolla, Giuseppe Clemente, Simone Bigatti, Daniele Gadaleta, Francesco Monticelli. All. Cosimo Damiano Capolupo.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini), Mattia Piro, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Luca Mantovani. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Francesco De Palma di Giovinazzo.

RETI: pt (1-2) 8’48 Bigatti (M), 14’41 Brunelli (C), 16’15 Piro (C); st 3’17 Brunelli (C), 10’42 Guarguaglini (C), 11’43 Santeramo (M), 12’39 Santoni (C), 13’51 Brunelli (C), 22’06 Guarguaglini (C).