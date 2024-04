Serie A2, trasferta delicata a Prato per il Castiglione

Contro i lanieri in ballo punti salvezza pesantissimi. Turno di riposo per la serie B. Nei playoff l’under17 gioca contro il Versilia HockeyForte, l’under15 a Viareggio contro i Pumas, mentre per l’under13 sfida a Siena



Trasferta delicata per la Blue Factor in serie A2 per la 12esima giornata del campionato: dopo la pausa pasquale, i biancocelesti di Massimo Bracali giocano al palaRogai contro lo Startit Rizzo Prato (sabato ore 20,45 arbitro Luca Lossi di Viareggio), per una sfida che vale tantissimo in ottica salvezza. Il Castiglione proprio all’andata centrò la vittoria per 4-1 (reti maremmane di Brunelli, Guarguaglini e doppietta di Santoni) poi seguita dal successo a Forte dei Marmi, prossimo avversario dei castiglionesi, per i 6 punti fin qui conquistati dai castiglionesi. Poi solo sconfitte, ben 7 di fila. Il Prato di Enrico Bernardini invece dopo il pari alla prima giornata con il Versilia HockeyForte, ha battuto il Roller Matera alla seconda giornata e poi il Sarzana e il Roller Salerno e con 10 punti in classifica naviga al momento in acque sicure. Le due squadre si sono affrontate anche in Coppa Italia: vittoria del Castiglione in trasferta per 3-2, e successo del Prato al Casa Mora per 4-3.

Turno di riposo per la serie B. Playoff invece per l’under17: domenica al Casa Mora alle 17, prima gara contro il Versilia HockeyForte; l’under15 invece, per il 1 e 2 posto dei playoff gioca sabato alle 15.30 a Viareggio contro i Pumas. L’under13 per la penultima giornata del campionato, gioca in trasferta domenica alle 11 contro il fanalino di coda Siena,