Serie A2, trasferta a Viareggio contro i Pumas per il Castiglione Blue Factor

Altra partita difficile per i biancocelesti: all’andata i viareggini espugnarono il Casa Mora. Tutte in pista le altre squadre nel fine settimana



Castiglione della Pescaia: In serie A2 per la Blue Factor ancora una trasferta da brividi: per la prima di ritorno i biancocelesti di Massimo Bracali giocano, sabato alle 20,45 arbitro Marcello Di Domenico di Correggio, contro i Pumas Ancora Viareggio di Mirko Bertolucci. Il Castiglione è reduce dalla sconfitta di Salerno e ha bisogno di punti per una lotta salvezza che è diventata serratissima. I Pumas invece stanno giocando un’ottima stagione, rimanendo costantemente nelle zone altissime della classifica e nello scorso turno hanno pareggiato, sempre sulla pista amica del Varignano, contro und elle pretendenti alla vittoria finale il Roller Matera. All’andata il Viareggio vince al Casa Mora per 4-2 (rete maremmane di Guarguaglini e Brunelli, con il capitano che si beccò un cartellino rosso nel finale). Castiglione che si presenta al completo.

La serie B gioca domenica pomeriggio a Viareggio contro l’Spv, alle 18 arbitro Franco Ferrari di Viareggio.

L’under17, sempre a Viareggio contro l’Spv, domenica alle 15,30 ha in programma il ritorno dei playoff, con i versiliesi che hanno vinto il primo confronto per 3-1 al Casa Mora (serie al meglio di due vittorie su tre gare). L’under 15 gioca questo sabato, alle 16,30 al Casa Mora arbitro Matteo Galoppi di Follonica, il ritorno dei playoff contro l’Spv, battuto all’andata per 20-2. L’under 13 ospita, domenica alle 11 al Casa Mora la Rotellistica Camaiore, per la 15esima giornata del campionato.