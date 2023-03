Serie A2, trasferta a Sarzana per la Blue Factor

Contro i liguri altra partita importante. Aloisi: «Mi aspetto una gara tirata». In serie B derby contro l’Hr Grosseto. Rinvio per l’under 15, l’under 13 inizia i playoff contro il Cgc Viareggio



Castiglione della Pescaia: Nella seconda giornata di ritorno in serie A2, la Blue Factor viaggia, domenica 19 (fischio d’inizio alle 18, arbitro Daniele Moretti di Follonica), alla volta di Sarzana per affrontare la Gamma Innovation sulla pista Terzi del vecchio mercato. Una sfida quella contro i liguri mai banale, considerando appunto l’impianto e la superficie e soprattutto la squadra rossonera del presidente Maurizio Corona e del tecnico Paolo De Rinaldis, allenatore anche della formazione di A1. «Ci aspetta un bell’incontro – ha detto alla vigilia il tecnico dei maremmani Alberto Aloisi – soprattutto perché il Sarzana ha un bel progetto da anni, con la seconda squadra che fa da fucina per la crescita dei giovani. Da parte nostra affronteremo come sempre l’impegno carichi e concentrati. Anche nella vittoria di sabato contro il Forte dei Marmi ho visto tanto orgoglio nei miei giocatori». All’andata alla fine largo successo del Castiglione per 7-2.

La serie B scenderà invece in pista sabato 18: marzo al Casa Mora alle 18 la sfida è contro l’Hockey Roller Grosseto (arbitro Daniele Moretti di Follonica). L’under19 tornerà a giocare invece il 24 marzo: al Casa Mora, alle 19, contro il Gamma Innovation Sarzana. Gara rinviata per l’under15, che sempre sabato doveva giocare a Sarzana. Per l’under13, iniziano sabato i playoff: prima gara per lo Skipper Beach al Casa Mora alle 15,30, arbitro Matteo Galoppi di Follonica, contro il Cgc Viareggio.