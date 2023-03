Serie A2, sconfitta a Sarzana per la Blue Factor

Il Castiglione ha pagato un brutto primo tempo. Nella ripresa rimonta fino al 5-4, poi i liguri allungano sul 7-4 finale. In serie B largo successo nel derby contro l’Hr Grosseto 11-2. Rinvio per l’under15, e vittoria per l’under13 contro il Cgc Viareggio 5-0



Castiglione della Pescaia: Si ferma a Sarzana la corsa della Blue Factor: nella seconda giornata di ritorno di serie A2, i liguri del Gamma Innovation battono il Castiglione per 7-4. Uno stop forse inatteso per il quintetto di Alberto Aloisi, anche se i padroni di casa di Paolo De Rinaldis hanno saputo sfruttare meglio i tiri da fermo: tre gol su cinque, mentre solo due i centri sempre su cinque tiri per i maremmani. Il Sarzana parte meglio e vola sul 3-0: gol di Baldocchi, Tognacca e rigore di Ungari. Buralli, su rigore accorcia sul finire di frazione. Ad inizio ripresa Brunelli fa sperare nella rimonta. Poi al gol di Tognacca su punizione risponde sempre dal tiro libero Buralli. Ancora una rete su punizione di Tognacca (tripletta) e il gol di Piro da sotto misura per il 5-4. In un minuto Angeletti segna una doppietta, mentre Buralli spreca due punizioni.

In serie B con un ottimo secondo tempo la Blue Factor di Enrico Mariotti ha battuto 11-2 l’Hockey Roller Grosseto. Un successo mai messo in discussione. In un minuto, nella ripresa con i biancocelesti avanti 4-1, sono arrivate quattro reti di seguito che hanno chiuso i conti. Poker per Guarguaglini, tripletta per Onori, doppietta per Emanuele Perfetti, e reti di Santoni e Luca Mantovani. Castiglione che si riprende la vetta della classifica insieme al Prato. Ferma l’under19, niente gara per l’under15, costretta a fermarsi per molti atleti alle prese con l’influenza. Successo per l’under13 di Alessandro Brizzi, nell’andata dei playoff dal 5° all’8° posto. Al Casa Mora la Skipper Beach ha superato 5-0 il Cgc Viareggio: reti di Nucci dopo pochi secondi dal via, e poi nella ripresa tripletta di Bagnoli e gol di Rosadani.

Campionato serie A2 girone B: GAMMA INNOVATION SARZANA-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7-4

GAMMA INNOVATION SARZANA: Francesco Venè, (Mattia Andreoni); Matteo Zamperini, Alessandro Ungari, Matteo Pistelli, Lorenzo Angeletti, Jacopo Baldocchi, Alessio Lavagetti, Mirko Tognacca, Flavio Del Gatto. All. Paolo De Rinaldis.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (3-1) 8’40 Baldocchi (S), 10’03 Tognacca (S), 17’47 rig. Ungari (S), 22’38 rig. Buralli (C); st 0’51” Brunelli (C), 5’33 pp Tognacca (S), 6’28 pp Buralli, 7’29 pp Tognacca (S), 11’26 Piro (C), 17’21 pp e 18’23 Angeletti (S)