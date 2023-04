Serie A2, la Blue Factor sbanca Camaiore

Il Castiglione con il cuore torna alla vittoria per 4-3, tremando solo nel finale



Castiglione della Pescaia: Torna alla vittoria la Blue Factor in serie A2, con Alessandro Brizzi in panchina, dopo la pausa pasquale: a Camaiore il Castiglione con una prova concreta e d’orgoglio, batte la Rotellistica per 4-3. Una partita dove i giovani castiglionesi si sono ben comportati, guidati dal capitano Luigi Brunelli (eletto man of the match), dalle parate di Saitta e dalla regia di Buralli.

Senza Piro in convalescenza dopo l’intervento allo zigomo (potrebbe aver chiuso la sua stagione), i biancocelesti reduci dalla sconfitta con il Giovinazzo hanno saputo ben interpretare la partita. Il Camaiore di Maurizio Crudeli, espulso con il rosso per proteste nella ripresa, è squadra ostica, visto che in campionato ha perso solo tre volte e due proprio con il Castiglione. La gara si blocca grazie all’assist di Brunelli sul secondo palo per Guarguaglini che si fa trovare pronto e insacca l’1-0. La partita rimane piacevole con molte occasioni. Il raddoppio maremmano al 16’: sempre Brunelli recupera la pallina e serve Perfetti che dal limite dell’area fa secco l’ex Bandieri per il 2-0. Nella ripresa nemmeno cinque minuti e arriva il tris. Buralli da destra mette sul secondo palo e sempre Guarguaglini è prontissimo a insaccare il suo nono gol stagionale. Il Camaiore si scuote e accorcia riportandosi sotto.

Ninci da fuori con un tiro accompagnato sorprende Saitta, coperto da qualche giocatore, e poi Mattugini segna il 3-2 con un gol spalle alla porta e gran giocata sotto le sue gambe. Il blu a Giorgi porta Buralli al tiro libero, botta secca per il 4-2 e trentesimo centro stagionale per il capocannoniere del campionato. Le proteste di crudeli valgono il rosso all’allenatore versiliese. Saitta sventa il rigore a Maremmani e il Castiglione controlla in superiorità numerica. Nell’ultimo minuto succede di tutto. Nuovo rigore per il Camaiore che Pardini trasforma. La Blue Factor trema negli ultimi assalti ma porta a casa i tre punti.

Campionato serie A2 girone B: ROTELLISTICA CAMAIORE-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 3-4

ROTELLISTICA CAMAIORE: Marco Bandieri, (Luca Iacopi); Mattia Raffaelli, Niccolò Mattugini, Matteo Giorgi, Matteo Pardini, Matteo Ninci, Tommaso Tirinnanzi, Giacomo Maremmani, Matteo Benedetti. All. Maurizio Crudeli.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (0-2) 8’33 Guarguaglini (C), 18’01 Perfetti (C); 4’13 Guarguaglini (C), 5’01 Ninci (RC), 8’06 Mattugini (RC), 11’09 pp Buralli (C), 24’11 rig. Pardini (RC).