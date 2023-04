Serie A2, la Blue Factor ospita l’Afp Giovinazzo

Il tecnico dei biancocelesti Alberto Aloisi si è dimesso alla vigilia del big-match. Squadra affidata a Antonio Mazzini e Enrico Mariotti.



Castiglione della Pescaia: Alla vigilia del big-match del campionato di serie A2 (ore 19 al Casa Mora arbitro Ulderico Barbarisi di Salerno), il tecnico Alberto Aloisi si è dimesso per motivi personali: la società castiglionese ha preso atto della sua volontà di staccare la spina, anche se con rammarico. In panchina andrà Antonio Mazzini, visto che Enrico Mariotti il sostituto naturale, è in convalescenza dopo un intervento chirurgico.

«Ci dispiace che Aloisi abbia voluto fermarsi nei giorni scorsi e dimettersi – ha detto il presidente Marcello Pericoli – ma possiamo capire anche la sua situazione. Ci dispiace. Vediamo in futuro se ci sarà spazio per continuare la collaborazione. I nostri progetti proseguono con la valorizzazione dei nostri giovani e contro una grande squadra come quella di Pino Marzella mi aspetto una prova concreta». Contro il Giovinazzo infatti, che mette di fronte la prima contro la seconda in classifica, è una gara che promette spettacolo e gol: all’andata finì 3-1 per i pugliesi, ma nei biancocelesti non c’era il bomber Federico Buralli (stecca d’oro con 27 reti), fermato da un lieve infortunio. Nei biancoverdi da tenere d’occhio l’argentino Federico Correa Mura, terzo con 21 gol. Ferme tutte le altre squadre.