Serie A2, la Blue Factor in trasferta a Camaiore contro la Rotellistica

In pista nel fine settimana anche la serie B, domenica, l’under19 venerdì, e l’under15 sabato

Castiglione della Pescaia: Dopo la pausa pasquale tornano a giocare le squadre dell’Hc Castiglione. La squadra di serie A2 è impegnata sabato sera, alle 21 arbitro Daniele Moretti, a Camaiore contro la Rotellistica. Una sfida che si preannuncia impegnativa per i biancocelesti, che hanno perso contatto dalla vetta dopo la sconfitta contro il Giovinazzo. All’andata il Castiglione vinse con ampio punteggio, 9-1, anche se ora le condizioni sono cambiate e il Camaiore, allenato da Maurizio Crudeli, è una formazione in crescita, con l’ultima partita disputata a Matera e pareggiata per 3-3.

In serie B i biancocelesti ospitano al Casa Mora, domenica alle 18 (arbitro Daniele Moretti di Follonica), il Forte dei Marmi per la decima giornata del campionato. Impegno questo venerdì, alle 21.15 (arbitro Edoardo D’Alessandro di Viareggio), per l’under19 nella Final Three con la terza giornata a Viareggio contro l’Ash Spv. Sabato trasferta a Viareggio contro i Pumas Ancora per la formazione under15, alle 15 per la 19° giornata del campionato. Ferma l’under13 in attesa del prossimo turno dei playoff.