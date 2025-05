Serie A2, la Blue Factor batte il Sarzana e chiude al primo posto in classifica

Il Castiglione al Casa Mora nell'ultima giornata della stagione regolare vince 8-3. Ora i playoff promozione con la semifinale contro il Matera

Castiglione: La Blue Factor Castiglione batte 8-3 al Casa Mora il Sarzana nell'ultima partita del campionato, e chiudendo al primo posto solitario in classifica il girone B della serie A2. Una soddisfazione enorme per la squadra di Massimo Bracali e Federico Paghi, per nulla scontata alla vigilia. Ora i biancocelesti saranno impegnati nei play off promozione, iniziando dalla semifinale contro la Decom Roller Matera (l'altra sfida è fra Camaiore e Pumas Viareggio). Due partite per i biancocelesti, l'andata nella Città dei Sassi (sabato 3 maggio) e ritorno a Castiglione sabato 10 maggio, dove varrà in caso di risultati in parità anche la differenza reti.

Contro il Sarzana non è stata una gara da “ultimo giorno di scuola”. I liguri di Josè Oscar Vianna hanno venduto cara la pelle in tutti i sensi. Castiglione imballato dopo la sconfitta prima di Pasqua a Follonica, che fatica a trovare gli spiragli giusti. Al 4' la bomba da fuori di Buralli buca letteralmente la maschera in plastica del portiere Alessio Perroni, che sarà costretto ad uscire per alcuni graffi al viso, ma che poi potrà rientrare nel corso della ripresa. A sbloccare il match ci pensa Guarguaglini: deviazione volante davanti alla porta sulla conclusione da destra di Lasorsa. Al 17' il raddoppio è firmato da Losorsa: staffilata da destra che infila Stefanucci, 2-0. Poi il tecnico dei rossoneri Vianna battibecca a lungo con l'arbitro Donato sul time out (dopo il fischio per un rigore a favore), reclamando per un intervento precedente su Pistelli, e si prende il cartellino rosso. Pistelli, con una vistasa fasciatura alla testa, dai 5 metri e quaranta batte Saitta. Buralli cannoneggia dalla distanza, e in tap-in Cabella mette dentro il 3-1. Nel finale di tempo il Castiglione si allunga. In contropiede Maldini offre a Lasorsa che da sinistra fa 4-1. Il tempo si chiude sull'incursione di Buralli da destra e assist al bacio sul secondo palo per Lasorsa, che non si fa pregare e mette in rete il 5-1, e il suo 13esimo gol in 12 partite. Ad inizio ripresa Pistelli aggancia Maldini e si prende il blu: Cabella è fermato dal portiere. Lasorsa stende Pistelli: il capitano rossonero infila la punizione di prima del 5-2. Anche Andreani aggancia Guarguaglini per un nuovo cartellino blu: Perroni ferma la punizione di Buralli. In power play Guarguaglini entra da destra e infila il 6-2. In contropiede Pistelli offre a Vanello, e il diagonale a fil di palo vale il 6-3 a metà tempo. La partita rimane viva, Piro si lascia alle spalle una stagione tribolata e segna il 7-3, recuperando di forza la pallina e penetrando in area. Alla beneficiata finale si aggiunge anche capitan Brunelli: break a centro pista e davanti a Perroni non sbaglia per l'8-3.

Serie A2 girone B

FATTORE BLU CASTIGLIONE : Michael Saitta, Alessandro Donnini; Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. Tutto. Massimo Bracali.

SARZANA: Alessio Perroni, Edoardo Stefanucci; Giampiero Andreani, Carlo Vanello, Matteo Pistelli, Andrea Perroni, Kevin Farina, Alessio Lavagetti. Tutto. José Oscar Vianna.

ARBITRO: Mauro Donato di Salerno.

RETI: pt (5-1) 13'10 Guarguaglini (C), 17'22 Lasorsa (C), 20'09 rig. Pistelli (S), 21'12 Cabella (C), 23'38 Lasorsa (C); st 7'48 pp Pistelli (S), 12'17 Guarguaglini (C), 13'18 Vanello (S), 17'41 Piro (C), 21'52 Brunelli (C).